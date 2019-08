"No entiendo que se quiera condenar a los españoles a votar otra vez", indica Lastra

"No queremos elecciones. Los españoles ya han votado cuatro veces y en todas ellas con la victoria contundente del PSOE", señaló ayer la portavoz socialista en el Congreso, Adriana Lastra, en la Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA), en Gijón. Visitó el stand de LA NUEVA ESPAÑA, en el que se divirtió identificando a destacados socialistas que aparecen en tiras cómicas allí expuestas, como José Ramón Tuero, concejal de Deportes de Gijón y ex director general del Principado. Identificó en una viñeta al final del recorrido al ministro Ábalos poniéndole una zancadilla al forista Fernando Couto por el plan de vías. El director de LA NUEVA ESPAÑA de Gijón, Francisco García, le explicó que esa edición del periódico ha cumplido 25 años, efeméride que se conmemora con una exposición de viñetas de la "Mirada zítrica", tiras gráficas del periódico con la firma de Mortiner. Acudió junto a la secretaria de organización de la FSA, Gimena Llamedo, el senador Francisco Blanco y el secretario general del PSOE de Gijón, Iván Fernández Ardura. Además del stand de LA NUEVA ESPAÑA, Adriana Lastra visitó, entre otros, los del Ayuntamiento de Gijón, el Gobierno del Principado, el Parlamento Europeo y la UGT. Además, asistió junto al Palacio de Congresos al izado de tres banderas de la Unión Europea al son del "Himno de Europa", interpretado por militares.

Previamente, la vicesecretaria general del PSOE había lanzado varios mensajes: achacó a Unidas Podemos el fracaso de la investidura de Pedro Sánchez, pese a la propuesta "justa, sensata y generosa" del PSOE, y responsabilizó a la formación morada, el PP y Ciudadanos del "bloqueo político" que padece España. Rechazó la posibilidad de un pacto de Gobierno con el partido que encabeza Pablo Iglesias: "Ahora estamos en otro proceso, el de reunirnos con la sociedad civil para preparar un buen programa", con vistas a buscar un "acuerdo programático" que permita impulsar "la única opción posible, porque no hay alternativa a un Gobierno de Pedro Sánchez".

Lastra pidió a los partidos "altura de miras" para posibilitar la formación de Gobierno, porque "hay urgencias sociales, políticas y empresariales que no pueden esperar, ni estar al albur de las apetencias políticas de algunos líderes políticos". Añadió: "España no puede esperar. No entiendo que se quiera condenar a los españoles a votar otra vez". Criticó al PP y a Ciudadanos por pactar con Vox, que es el partido que está marcando "el discurso político" de la derecha. Lastra fue especialmente crítica con la formación naranja, que a su juicio "ya no es liberal, sino conservadora" y que "pacta con el PP y Vox en Madrid mientras establece un 'cordón sanitario' en torno al PSOE". De ahí que, además de con Vox y con Bildu, Lastra descarte reuniones con Ciudadanos con vistas a una nueva investidura.

Criticó a la nueva presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso (PP), por anunciar una rebaja fiscal del 5,5 por ciento que, según Lastra, acarreará "peores servicios públicos", pondrá "en peligro el Estado del bienestar" y condenará "a vivir mucho peor al 90 por ciento" de los ciudadanos. Resaltó que Díaz Ayuso pretende ser "la Esperanza Aguirre del siglo XXI" y rechazó comentar sus "tonterías". Puso como ejemplo que ha negado "la existencia del machismo" al afirmar que hombres y mujeres tienen "los mismos problemas", así que "cualquier día acabará defendiendo a los terraplanistas o a los antivacunas".

