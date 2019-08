A ritmo de bolero y copla

Copla y canción ligera. Ese fue el menú musical que sirvieron las dos artistas encargadas de poner la nota musical en la tarde de ayer desde el stand de LA NUEVA ESPAÑA en la Feria de Muestras. Actuaron Feli Naveiras y Mercedes Ben Salah, amantes de ambos géneros. La primera de ellas vive la música desde hace nueve años: "Canto desde que sé hablar, pero lo hago ahora que ya soy abuela". Su especialidad siempre ha sido la copla, pero desde hace seis meses ha incluido los boleros en su repertorio: "A la gente le gusta, parece que más que la copla. Pero lo que verdaderamente me gusta (y de lo que tengo vestuario) es la copla". Todo comenzó gracias a un primo suyo que la animó a apuntarse a la Agrupación Artística Gijonesa, "y al día siguiente fui a pasar una prueba", relata.

Ayer Naveiras deleitó al público con coplas como "Esclava de tu amor" y boleros como "Toda una vida" e "Historia de un amor".

Habitual de los escenarios en Benidorm y Torrevieja, el próximo mes de septiembre estrenará una obra de teatro llamada "Embrujo", con el grupo de flamenco y sevillanas "El alba". "Estoy encantada de venir un año más", concluyó la artista, que ayer prolongó su actuación en el stand de LA NUEVA ESPAÑA en la Feria a la vista del buen ambiente reinante.

La segunda de las actuaciones de la tarde fue la de la cantante Mercedes Ben Salah. Con ocho discos en el mercado, que ayer cantó algunos de sus éxitos más populares como "El de los ojos negros", "Bandido" y "Vivir en Asturias": "Últimamente me he lanzado a por la canción popular asturiana, aunque todo el mundo sabe que lo mío es la copla. Pero en Asturias no tiene mucha salida, lamentablemente", relató. En su repertorio también incluye música comercial para llegar a todo tipo de público.

Es natural de Gijón, canta desde los 13 años y desde entonces ha recorrido cantando toda España y parte de Europa. En el mundo del espectáculo ha sido presentadora de televisión en Galicia y Portugal y ha publicado una novela autobiográfica titulada "Todos somos iguales hasta que nos vestimos".

En la actuación interpretó parte de su discografía y temas inéditos de su nuevo trabajo, "Tú también puedes volar", en colaboración con Toni Sagalam. "Desde los 14 o 15 años he venido todos los años a la Feria, no he fallado uno".