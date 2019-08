Rosa Menéndez aplaude que el Principado "ponga en valor la ciencia"

"Estoy feliz y muy agradecida; este premio me exige un compromiso aún mayor con Asturias". Esta fue la primera reacción de Rosa Menéndez López, presidenta del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), tras hacerse público ayer que el próximo mes de septiembre recogerá una de las tres medallas de plata de Asturias. Con este reconocimiento, opina la doctora en Química, el Principado "pone en valor la ciencia": "Se dio un primer paso con la creación de la Consejería de Ciencia, Innovación y Universidad, y ahora se da el segundo al acordarse del CSIC".

Menéndez (Cudillero, 1956) es merecedora del galardón "por su ejemplar trayectoria, por el elevado nivel que ha alcanzado en todas las facetas vinculadas a su profesión de química y por ser la primera mujer que lidera el mayor ente de investigación de España", con 80 años de historia. La asturiana lleva desde noviembre de 2017 al frente del buque insignia de la ciencia, que cuenta con 120 centros, 11.000 trabajadores y 3.000 investigadores en números redondos. Gracias a su empeño, el CSIC abrió este año su primera delegación en Oviedo. Antes, desde 2003 hasta 2008, dirigió el Instituto Nacional del Carbón (INCAR), donde se especializó en los materiales de carbono y en los procesos de conversión del carbón y sus derivados. En los últimos años ha abierto una línea de investigación sobre el grafeno con aplicaciones en la biomedicina y en el almacenamiento de energía. Pese a su extraordinario currículum, Menéndez confiesa que no se esperaba este premio. "Me lo notificaron hace un par de días y estoy como flotando. Llegué esta semana a Oviedo -está instalada en Madrid- y mejor recibimiento no pude tener", aplaude.