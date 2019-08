Margarita Salas y López Otín figurarán en la escultura de Severo Ochoa en Oviedo

La figura del científico asturiano Severo Ochoa sigue siendo a día de hoy una de los más importantes de Europa. Pese a ello, su trayectoria parece haberse difuminado en la región que le vio crecer y, a ojos del catedrático Julio Bobes, presidente de la Real Academia de Medicina, "los homenajes en su honor ya llegan tarde". Sin embargo, el médico forma parte de un consorcio de entidades (como el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Fundación Méjica) que tienen preparado toda una serie de gestos que, aunque tardíos, volverán a poner Ochoa en el mapa. El más inminente será la presentación de una exposición en Oviedo el mes que viene, aunque la más "sentimental" será un conjunto escultórico que presidirá uno de los jardines de la Universidad de Oviedo y que, como novedad, reconocerá también el trabajo de científicos como Margarita Salas y Carlos López Otín.

En este 2019 se cumplen 60 años desde que el científico asturiano recibió el Premio Nobel de Fisiología y Medicina por iniciar una linea de investigación que acabó por descifrar el código genético del ser humano, pilar fundamental de la medicina moderna. Aprovechando este aniversario, la Universidad de Oviedo trabaja desde hace meses en varios actos de homenaje, unos gestos que según Bobes "es posible que ya lleguen tarde", ya que su figura hace unos años ni siquiera era del todo conocida en el propio concejo de Valdés. "Por suerte, la Ciencia se encargó de ponerle en su sitio; así que no tenemos necesidad de reparar ahora lo que no se hizo entonces", afirmó. Aunque aún quedan "unos meses para ultimar detalles", todo parece apuntar a que finalmente la escultura se situará en los jardines universitarios entre las facultades de Medicina y Biología y el departamento de Bioquímica. La realizará el artista Juan Méjica y el proyecto ya está estudiado y presupuestado. Será, más bien, un conjunto escultórico en el que se reconocerá el rostro de Ochoa y le acompañarán otras cinco figuras sin rasgos faciales pero que pretenden homenajear, entre otros, a Margarita Salas, Carlos López Otín y Alfred Komberg. "Preferimos no identificarlos a todos porque, en realidad, más de un científico puede darse por aludido. El legado de Ochoa influyó a muchos investigadores", justifica Bobes.

Todavía no hay fecha de inauguración de esta nueva escultura. Lo que sí se sabe es que la también anunciada exposición sobre el científico -que será "doble", con una sede en la antigua Pescadería y otra en el Museo Arqueológico- abrirá sus puertas al público el día 1 de septiembre, y que a su inauguración acudirán buena parte de los representantes del consorcio de entidades que coordinan este año de homenajes. También sigue sin fecha el cambio de nombre del Aeropuerto de Asturias para incorporar el de Severo Ochoa, aunque Bobes asegura que "sólo falta que el Gobierno de España fije un día", la presentación de un libro con información hasta ahora inédita sobre el investigador (cedida por su familia) y la inauguración de la plaza situada frente a las policlínicas del Hospital Universitario Central de Asturias, entre las calles de Juan López Arranz y Manuel Crespo.

El reto de futuro, además, será crear un "gran Museo de la Ciencia" en Asturias en el que el legado de Ochoa será "el buque insignia". "Ha sido la gran sorpresa; creíamos que buena parte del legado estaba en Valencia y resulta que su familia, que es muy extensa, tiene cantidad de información que está dispuesta a ceder para el servicio público. Ya estamos estudiando posibles localizaciones", asegura el catedrático. A la jornada de ayer en la Feria acudieron también César Nombela, expresidente del CSIC (que incidió en la figura de Ochoa como impulsor de la biología molecular); Óscar Pérez, alcalde del Ayuntamiento de Valdés (que anunció su intención de que su concejo se una a la entidad de "ciudades con Nobel"); la directora general de Innovación, Ana Concejo; el artista Juan Méjica y Félix Baragaño, presidente de la Cámara de Comercio. Por último, acudió el rector de la Universidad de Oviedo, Santiago García Granda, que reconoció que reivindicar la figura de Ochoa era "absolutamente necesario" por ser el científico "un referente de varias generaciones enteras de investigadores".