Revuelo en Tapia al incendiarse un bar del puerto

Susto en el puerto de Tapia. Poco antes de las once de la noche se declaró un incendio en un bar del puerto de la villa que obligó a desalojar el local afectado y los dos más cercanos. Según ha podido saber este periódico el incendio se originó en la cocina del establecimiento y causó una gran expectación en la villa, en una de las noches de más ambiente del año. La Guardia Civil desplazó a los curiosos para abrir un pasillo y permitir la entrada de los dos vehículos de bomberos y la ambulancia que se desplazaron hasta el lugar. Afortunadamente no hubo que lamentar heridos y las llamas no se extendieron.