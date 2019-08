El repertorio con más ritmo

Dos cantantes muy similares, cuya pasión musical viene de lejos. Yoli del Río y Carmen Ordiz. Este fue el menú que se sirvió ayer en el stand de LA NUEVA ESPAÑA en la Feria Internacional de Muestras de Asturias. Su variado repertorio variado arrancó grandes aplausos por parte del público.

En primer lugar actuó Yoli del Río, que ofreció una lista de temas, principalmente de copla y otros temas modernos. Se escucharon también cumbias, merengues y baladas. "La gente estuvo muy participativa, se lo pasaron genial. Al final hasta me emocioné cuando se pusieron todos en pie a aplaudir", proclamó la artista, formada en la Agrupación Artística Gijonesa. Del Río compagina esta faceta con el negocio de hostelería que regenta en Llaranes. "Muchos de los que me ven actuar han ido a la cafetería; uno de los más grandes fue Vicente Díaz", continuó diciendo.

Ella es una artista polifacética que consigue alternar estilos de una forma rápida y sencilla a ojos del espectador, pero cuyo estilo requiere de una gran preparación para conseguir agradar a su público. Su último trabajo se titula "Yo me llamo cumbia". Antes de esta etapa tuvo la oportunidad de recorrer Asturias con varias orquestas y luego actuó en romerías y salas de fiestas como solista con dos bailarines.

Tras Yoli del Río fue el turno de Carmen Ordiz, una cantante experimentada que hasta hace 19 años no se había decidido subir a un escenario, pero que lleva cantando y disfrutando de ello durante toda su vida. Natural de San Martín del Rey Aurelio, afincada en Gijón y conocida popularmente como "La Faraona de Asturias", no es la primera vez que actúa en el stand de LA NUEVA ESPAÑA. La cantante asegura que "es uno de los sitios donde más me gusta interpretar, siempre quedo muy agradecida con el resultado".

El público disfrutó de un repertorio muy variado, repleto de coplas, rancheras, canciones melódicas y un gran abanico de canciones sudamericanas. "Fallaste, corazón", "Paloma brava", "Callejón sin salida y "La mina y el mar" son algunos de sus temas habituales.

Para la cantante es muy importante sentirse lo más cómoda posible en el escenario: "Me encanta que la gente disfrute con mi repertorio, al menos intento complacer a una gran mayoría. Soy de las que opina que un cantante sin el calor del público no es nada". El momento álgido de su actuación fue cuando llegó a interpretar la canción "Aquella Carmen", una copla dedicada a Carmen Amaya, muy emblemática y con la que la cantante se siente "plenamente identificada, al público es la que más le suele gustar y a mí también, es algo que se transmite".