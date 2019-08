Podemos defiende el grado de Bellas Artes sin decantarse por su ubicación y rechazando "las peleas demagógicas entre territorios"

Esquivando la polémica sobre la ubicación, Podemos ha dado esta mañana la bienvenida al PSOE y a la alcaldesa de Gijón a la defensa de la implantación del grado de Bellas Artes en la Universidad de Oviedo. "Agradecemos que Ana González defienda con tanta vehemencia una propuesta que Podemos llevaba en el programa electoral y el PSOE no", asegura la diputada de la formación morada Nuria Rodríguez, que orilló el asunto de la ubicación y la pugna entre Oviedo, Gijón y Avilés. El grado de Bellas Artes "requiere de unas instalaciones muy específicas y de un ámbito muy concreto para su desarrollo", se limitó a apuntar la parlamentaria, apostando sin mojarse por implantar la nueva facultad "allí donde se pueda encontrar ese equipamiento y donde se pueda impartir el grado en las mejores condiciones". Aclaró, eso sí, que en este punto "la última palabra la debe tener la Universidad de Oviedo. Creemos que estas peleas un tanto demagógicas entre responsables de diferentes territorios no tienen ningún sentido. No nos parece adecuado que sobre temas universitarios vayan las opiniones de los políticos antes que las de quienes saben, los responsables de la institución académica".

De su lado, Orlando Fernández Casanueva, componente del grupo de trabajo de Cultura de Podemos Asturias, argumentó la defensa del grado de Bellas Artes por su condición de iniciativa "muy importante par ala comunidad cultural asturiana" que cerraría un déficit formativo que la región ha mantenido "durante más de treinta años". El responsable justificó su alegato a favor del proyecto asegurando que Asturias tiene "siete institutos que imparten el bachillerato artístico y dos escuelas de arte y no tiene capacidad de absorber la demanda real de alumnos que terminan" estos estudios. Aboga por implantar Bellas Artes, eso sí, "sin olvidar otras ofertas de formación artística" y recordando las demandas de las escuelas de arte de Avilés y Oviedo, donde "hace trece años que no se convocan plazas para que se renueve el profesorado".



Universidad gratuita



Por otro lado, la reactivación de la propuesta del Gobierno de Pedro Sánchez de estudiar la posibilidad de una Universidad gratuita en la primera matrícula, ha llevado a Podemos a lamentar que el Ejecutivo autonómico socialista del Principado haya rechazado esa misma oferta para Asturias cuando la planteó la formación morada. "Nosotros seguimos en la misma posición", ha apuntado Nuria Rodríguez, "quien puso cortapisas en su momento fue el Gobierno de Javier Fernández y parece que tampoco tenemos sintonía con el actual Gobierno". Tras reprochar al PSOE que se "apropie" de las propuestas de Podemos, la diputada asturiana ha asegurado que "la ciudadanía debe darse cuenta de lo importante que es presentar propuestas propias y no manipuladas para favorecer que los partidos que se dicen de izquierdas hagan políticas realmente de izquierdas".

Sería, ha argumentado, gratuita para todos, independientemente de la renta, para que se pueda acceder a la Universidad en las mismas condiciones que a cualquier centro educativo público, en el que todos los ciudadanos, tengan el nivel económico que tengan, ingresan gratis . "Donde hay que aplicar la tijera, o la rebaja", ha rematado, "es en una nueva ley fiscal que grave más a quien más tiene y más percibe de diferentes maneras". En este punto, Rodríguez ha cargado también contra el anuncio de reforma fiscal que la nueva presidenta de la Comunidad de Madrid, la popular Isabel Díaz Ayuso, anuncia para su región, pero en su caso recordando que en Asturias "en 2017 Javier Fernández pactó una rebaja del Impuesto de Sucesiones con el PP", así que "lo que ahora critica Adrián Barbón lo hizo ya su antecesor".