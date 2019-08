Carcedo alerta del aumento de las enfermedades venéreas e insta al uso del condón

Las autoridades sanitarias llevan tiempo advirtiendo de que se está bajando la guardia en el uso del preservativo en determinados colectivos, lo que está disparando los casos de sida, sífilis y gonorrea. Ayer fue la propia ministra María Luisa Carcedo quien encareció el uso del preservativo como medida más eficaz para combatir las enfermedades de transmisión sexual (ETS). Durante una visita a la Unidad de Hipoacusia del HUCA, aseguró que los condones se reparten "de momento" gratuitamente en sitios estratégicos con gran afluencia de jóvenes, como el Orgullo LGTB o festivales de música, ante el repunte de determinadas enfermedades por una "cierta banalización" de enfermedades como la sífilis o la gonorrea.

Carcedo insistió en la necesidad de las campañas de información y concienciación e indicó que su gratuidad es una cuestión que van a seguir estudiando, aunque también señaló que introducir nuevos productos en la cartera del Sistema Nacional de Salud "lleva su tiempo y hay que tratarlo con las comunidades autónomas".

La ministra indicó que esto sería un proceso largo y recordó que ya han finalizado la incorporación a la cartera de servicios de elementos protésicos auditivos, que entró en vigor el 1 de julio incluyendo los elementos externos desde los 16 hasta los 26 años. Durante su visita al HUCA, valoró muy positivamente el "exitoso programa" asturiano de atención temprana a los niños con problemas auditivos.

Por otro lado, volvió a incidir sobre el problema del consumo de tabaco en lugares públicos. Carcedo cree necesario adaptar la ley antitabaco a las nuevas formas de fumar, como el vapeo. E incidió en la necesidad de que las comunidades cumplan la ley: "Si una terraza no cumple las condiciones, no se puede fumar, porque acumula humos que pueden perjudicar a los no fumadores".