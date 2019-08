Podemos da la bienvenida al PSOE a la defensa del grado de Bellas Artes

La grieta que separa al PSOE de Podemos, una herida que se reabre casi a cada paso, tuvo ayer su ración de rencillas a cuenta del futuro de la gestión universitaria y de los derechos de autor de las propuestas que deben mejorarla. Con cierta sorna, la diputada de la formación morada Nuria Rodríguez reclamó para su partido la paternidad de la propuesta de implantar un grado de Bellas Artes en la Universidad de Oviedo que con "tanta bravura" y "vehemencia" abandera ahora la alcaldesa socialista de Gijón. La parlamentaria quiso "agradecer" a Ana González el ardor en el alegato a favor de un proyecto que "nosotros llevábamos en el programa electoral y el PSOE no". Dentro del documento de "cuatrocientas medidas para la mejor Asturias" que los socialistas llevaron a las elecciones autonómicas, la cuestión se aborda en un punto genérico donde se proponen facilitar "el desarrollo de nuevas titulaciones universitarias en Asturias".

Tras el "nosotros lo vimos primero", Rodríguez esquivó la controversia localista que ha abierto la pugna entre Oviedo, Gijón y Avilés por dar sede a la nueva facultad, pero volvió a la carga contra los socialistas cuando el tema fue la gratuidad de la enseñanza universitaria, cuya viabilidad valora ahora el Gobierno de Pedro Sánchez en Madrid y no hace mucho evitó en Asturias el de Adrián Barbón a propuesta de Podemos en las conversaciones de investidura. "En los últimos meses", apunta la parlamentaria, "el PSOE, que parece rechazar un encuentro y un acuerdo con Podemos, directamente copia y se apropia de propuestas de nuestra organización". Hablando del grado de Bellas Artes, Nuria Rodríguez orilla la batalla abierta entre Oviedo, Gijón y Avilés por su ubicación limitándose a constatar que los estudios requieren "de unas instalaciones muy específicas y de un ámbito muy concreto para su desarrollo" y apostando sin mojarse por implantar la nueva facultad "allí donde se pueda encontrar ese equipamiento y donde se pueda impartir el grado en las mejores condiciones". Aclaró, eso sí, que en este punto "la última palabra la debe tener la Universidad de Oviedo. Creemos que estas peleas un tanto demagógicas entre responsables de diferentes territorios no tienen ningún sentido. No parece adecuado que sobre temas universitarios vayan las opiniones de los políticos antes que las de quienes saben, los responsables de la institución académica".

El aval que Podemos ofrece a la implantación del grado en Asturias se explica, en la voz de Orlando Fernández Casanueva, componente del grupo de trabajo de Cultura de Podemos Asturias, con la convicción de que daría remedio a un déficit formativo que la región ha mantenido durante "más de treinta años" y respuesta a una demanda que existe en el Principado. Habla recordando que Asturias tiene "siete institutos que imparten el bachillerato artístico y dos escuelas de arte y carece de capacidad para absorber la demanda real de alumnos que terminan" estos estudios. Una vez implantados, abunda, será "responsabilidad del Principado la creación de una política cultural capaz de incorporar a los egresados y generar un tejido" que pueda acogerlos. Da abiertamente un sí a Bellas Artes "sin olvidar", no obstante, "las otras ofertas de formación artística", o haciendo mención expresa a las necesidades de las escuelas de arte de Avilés y Oviedo, donde "hace trece años que no se convocan plazas para que se renueve el profesorado".