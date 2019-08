Los asturianos en la playa: llevan más comida y quitan menos basura

Los asturianos son los españoles que más comida preparada en su casa llevan a la playa y los que menos se implican en retirar la basura que se encuentran en los arenales. Estas son algunas de las conclusiones de un estudio que analiza los hábitos de consumo y reciclaje de residuos de los españoles cuando van a la playa.

Un sesenta por ciento de los encuestados en Asturias afirmó que prefiere llevar la comida preparada desde su casa para pasar el día en la playa, muy por delante del 20 por ciento que se decanta por comer en un chiringuito y del otro 20 por ciento que opta volver a su domicilio para comer. La comida preferida para llevar a los renales son los bocatas o sándwiches (para un 40 por ciento), seguidos de la tortilla de patata (24 por ciento), las ensaladas de pasta (18 por ciento) y los filetes empanados (16 por ciento). Las bebidas preferidas para consumir en la playa son el agua (62 por ciento), los refrescos (16 por ciento), la cerveza (12 por ciento) y los zumos (6 por ciento).

El estudio "Tenemos otro latido", promovido por el mayor fabricante de latas de bebida del mundo, Ball, también refleja que la mayoría de la población de Asturias, el 98 por ciento, es partidaria de impulsar medidas que limiten la generación de basura y residuos en las playas y de promover un reciclado correcto. Tres de cada diez asturianos participantes en esta encuesta se quejaron de las playas del litoral regional no están limpias, aunque un 44 por ciento admitió que no hace nada cuando encuesta residuos en la playa, siendo este el porcentaje más alto del país, ya que la media nacional de los que no se implican en la retirada de basura de los arenales es del 32 por ciento.

La encuesta, de ámbito nacional, arroja entre sus conclusiones que Asturias es la región que menos se moviliza o implica en la limpieza de sus playas pese a que el 94 por ciento de los usuarios dice estar concienciado de la necesidad de recoger la basura en dichos espacios naturales y el 92 por ciento cree necesarios más puntos de reciclaje.