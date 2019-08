Fallece en Ceuta el periodista gijonés José Luis Navazo, analista del Magreb

El periodista asturiano José Luis Navazo Gancedo, ex alcalde independiente de Santa Eulalia de Oscos entre 1987 y 1990, falleció ayer a los 63 años en Ceuta, donde residía. Perfecto conocedor de la realidad de Marruecos, el cronista gijonés había sido expulsado de aquel país hace dos años junto a uno de sus colaboradores, por la cobertura que realizó de la rebelión ciudadana del Rif a través del diario digital que dirigía, "Correo Diplomático". Fue acusado de grabar un vídeo, algo prohibido, pero siempre defendió que las autoridades no tenían "ninguna prueba". Casado con una marroquí, Shamira, profesora en un colegio público, con la que tuvo dos hijos, hasta el momento de la expulsión había vivido a caballo entre la ciudad autónoma y Tetuán, donde residen sus dos hijos, María y Elías. Autor de varios libros sobre Marruecos y empresario, Navazo era un experto analista en el mundo árabe en general y en el Magreb en particular, y siempre mantuvo una actitud crítica hacia el entorno de la monarquía de ese país. Denunció en varias ocasiones, en una de ellas en una entrevista que concedió a LA NUEVA ESPAÑA, que Marruecos hacía la "vista gorda"para que los yihadistas no atentaran en ese país. Y le costaba creer que Marruecos no hubiera sabido nada previamente de los atentados del 11M y de Las Ramblas. Estudió en los jesuitas de Gijón, fue profesor de la Escuela de Turismo de Oviedo y colaborador de "La Provincia", del grupo editor de LA NUEVA ESPAÑA, Editorial Prensa Ibérica (EPI).