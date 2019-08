Galicia elude la rebaja fiscal hasta aclarar si tendrá el dinero que le debe el Estado

La Xunta de Galicia no se suma, de momento, a la cadena de anuncios de rebajas fiscales iniciada por otros gobiernos autonómicos del PP, como la Comunidad de Madrid, Castilla y León o Andalucía. El Ejecutivo que preside Alberto Núñez Feijóo prefiere no adelantar si habrá nuevas rebajas fiscales en sus cuentas de 2020 hasta saber si dispondrá de los 700 millones de euros que tiene pendientes de recibir del Estado en concepto de entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica y de la liquidación de una mensualidad del IVA de 2017. Son los fondos que en Asturias suponen 200 millones y que el Gobierno aduce que no puede desbloquear mientras esté en funciones. "En este momento", responden fuentes de la Consejería gallega de Hacienda, "para Galicia es más importante afrontar la amenaza de recorte de recursos a las comunidades del Gobierno de Sánchez que valorar líneas políticas de otras comunidades autónomas".