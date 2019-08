El HUCA detectó quince casos de listeriosis desde 2017, el último el pasado junio

El laboratorio de Microbiología del HUCA ha detectado desde 2017, a través de hemocultivos, un total de 15 casos de listeriosis, la infección bacteriana que en Sevilla y Extremadura -hay además dos posibles casos en Cataluña- ha causado la muerte de una mujer de 90 años y al menos 114 afectados. Asturias se libra del brote que ha surgido con fuerza en Sevilla por comer carne infectada de "La Mechá". Ésta solo se ha distribuido en cinco comunidades autónomas, ninguna de ellas Asturias, aunque aún se desconoce si la carne se ha redistribuido. En 2017 hubo dos casos de listeriosis, ocho en 2018 y cinco a lo largo de este año, el último el pasado mes junio, según indicó el Jefe de Microbiología del HUCA, Fernando Vázquez. Afectaron sobre todo a personas mayores de 65 años, aunque también hubo una embarazada. Vázquez indicó que se está produciendo un incremento de los casos -sobre todo porque hay muchos más controles y están más afinados-, aunque en Asturias solo afectan a un 0,1 por ciento de los 17.000 pacientes a los que se ha praticado un hemocultivo.

Vázquez no dudó en afirmar que los casos detectados en Asturias son "aislados" y no respondieron a un brote. "No plantea problemas al tratamiento, ya que la listeria es muy sensible al antibiótico. Entre las causas del aumento de casos, señaló la deficiente "manipulación de alimentos".

Por su parte, José Ignacio Altolaguirre, jefe de riesgos ambientales y alimentarios de la Agencia de Sanidad y Consumo, de la que depende el laboratorio de Salud Pública, que realiza anualmente unos 350 análisis de alimentos, apuntó por su parte a la "moda de consumir alimentos crudos, como verduras o carnes y pescados, léase el sushi". Altolaguirre hizo una llamada a la tranquilidad , ya que los inspectores realizan "controles rutinarios sistemáticos". Y dio cuatro reglas básicas para evitar brotes como el surgido en Sevilla: "La primera es la higiene en la preparación de alimento. Además, separar los alimentos crudos de los cocinados, tanto en el frigorífico como durante la preparación. También tratar los alimentos y someterlos a la cocción adecuada. Y finalmente, mantener la cadena de frío". En el caso de la listeriosis, esta última regla no sirve de mucho ya que es una bacteria que se multiplica a 4 grados y precisa de 70 para su eliminación.