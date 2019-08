Vizcaíno critica la censura de un texto sobre Dimas García en Tazones

El artículo que el ex director general de Pesca Alberto Vizcaíno escribió sobre el presidente de la Cofradía de Tazones, Dimas García, para el porfolio de las fiestas de San Roque con motivo de su jubilación en septiembre, ha llevado la polémica al pueblo marinero. Los miembros de la comisión no consideraron adecuado publicarlo y a él no le ha sentado nada bien. Mientras que unos defienden que no era propio para una publicación de este tipo, Vizcaíno achaca este veto a "una demostración de mezquindad y envidia". En concreto lanza sus dardos contra quien cree que "desprecia aquello de lo que no es protagonista" y señala a una vecina en concreto de ejercer tal censura, aunque ella niega rotundamente tal acusación, pues ni siquiera forma parte de la comisión de fiestas, asegura. "No tengo absolutamente nada que vez", dice tajante, rechazando toda polémica.

La intención de Vizcaíno era resaltar la labor de Dimas García al frente de la Cofradía de Pescadores "San Miguel" de Tazones, que le alzó a presidir la Federación de Cofradías de Asturias y ser vicepresidente nacional. Pero en el pueblo marinero maliayés consideraron que el porfolio de las fiestas no era el lugar más adecuado para realizar tales alabanzas y ensalzar su figura, para disgusto de ambos. "Me dolió por él y por su familia", insiste el ex director de Pesca.

Pero no desiste y quiere que su texto laudatorio vea la luz y llegue a los vecinos, así que está dispuesto a hacer copias de su artículo y repartirlas por Tazones cada vez que vaya "para que lo vean hasta en la sopa". Vizcaíno lamenta que precisamente el día de la fiesta de San Roque Dimas García se encontrara las ruedas de su coche rajadas. Quiere pensar que ha sido una "tremenda casualidad". Está dispuesto a proclamar a los cuatro vientos el trabajo desarrollado en estos años por su amigo Dimas, que en septiembre se jubilará y no optará a la reelección en las elecciones que se celebrarán para elegir a los nuevos presidentes de cofradías.