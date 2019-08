Carcedo: "No hay constancia de partidas infectadas en Asturias"

La ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, descartó ayer, en su visita al festival "Las Músicas" de Avilés, la existencia de distribuciones de carne contaminada en Asturias. "No tenemos conocimiento de ninguna partida que haya venido al Principado, ni de la empresa La Mechá ni de ninguna otra", aseguró Carcedo. Además, añadió: "La única carne contaminada que pueda haber es aquella que hayan podido traer algunas personas a título particular. No por cadenas de distribución comerciales, ni en restaurantes". La ministra asturiana también explicó que "toda la información que tenemos sobre la existencia de carne contaminada viene de Andalucía y comunidades próximas". Asimismo, María Luisa Carcedo afirmó que "casi todo lo distribuido está localizado".