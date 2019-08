Asturias en alerta por tormentas: así va a empezar la semana en lo meteorológico

Los próximos días no vamos a tener un tiempo especialmente veraniego en el Principado. A pesar de que tal y como indica la Agencia Estatal de Meteorología los termómetros no van a bajar en exceso (se registrarán máximas incluso de 25 grados), las nubes van a acompañarnos al menos hasta el jueves. Y no es de extrañar depsués de la espectacular tormenta que vivimos esta mañana. La lluvia, eso sí, no va a hacer un importante acto de presencia al menos durante estos primeros compases de una semana que para muchos es la última de las vacaciones. A continuación te contamos la previsión para los próximos días de la Agencia Estatal de Meteorología.

Previsión para el lunes

Muy nuboso o cubierto con abundante nubosidad baja en el litoral donde no se descartan brumas matinales; nubosidad de evolución a partir del mediodía con lluvias y chubascos en el interior acompañados de tormentas y que pueden ser localmente fuertes y con granizo, más probables en la Cordillera y zona Suroccidental. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ligero ascenso. Viento flojo del nordeste, temporalmente variable en el interior.

Previsión para el martes

Nuboso con predominio de nubes bajas y brumas matinales; nubosidad de evolución, más abundante en zonas de montaña, donde serán probables chubascos dispersos, ocasionalmente acompañados de tormentas a partir del mediodía. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento flojo variable tendiendo a componente norte.

Previsión para el miércoles

Nuboso con predominio de nubes bajas. Lluvias débiles y chubascos dispersos en el interior por la tarde. Brumas matinales. Temperaturas en ligero descenso. Viento flojo variable tendiendo a norte y noreste.