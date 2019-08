Barbón lanza un SOS a Ciudadanos y Podemos: "Cada día sin Gobierno, un drama para Asturias"

El presidente del Principado, Adrián Barbón, mete presión a Ciudadanos y Podemos para que desbloqueen la investidura de Pedro Sánchez al frente del Gobierno central. "La demora en la constitución de Gobierno es un drama para Asturias", subrayó ayer el presidente autonómico al valorar el escenario de la política nacional, durante su asistencia a la fiesta del Asturcón en la majada de Espineres (Piloña).

El retraso en la formación de un Gobierno central estable "afecta, no sólo, a las inversiones que se están ralentizando, sino también a los ingresos que tendríamos que recibir y no están llegando", afirmó Barbón, quien bajó al detalle de los efectos que acarrean para las arcas del Principado esa inestabilidad: "Está generando tensiones de tesorería y, seguramente, tensiones de liquidaciones de déficit preocupantes". El presidente autonómico quiso dejar claro que esas dificultades económicas no son imputables a los Ejecutivos socialistas en el Principado o en la Moncloa. "No son consecuencia de una mala gestión sino porque el dinero que se había presupuestado no acaba de llegar por la falta de estabilidad política".

El presidente del Principado volvió a convertir en principales destinatarios de su llamamiento a Ciudadanos y a Podemos, como ya hiciera en la entrevista que concedió a LA NUEVA ESPAÑA el pasado mes de julio, convencido de que el PP no dará ese paso porque es el partido más interesado en que se repitan las elecciones generales. "Les digo a Ciudadanos y Podemos que desbloqueen la situación, que dejen de bloquear la elección de Pedro Sánchez como presidente. Los intereses de Asturias me obligan necesariamente a alzar la voz y decir que cada día que pasa sin un Gobierno en Madrid se perjudica a esta comunidad", planteó Barbón, quien añadió que el bloqueo a la investidura no tiene justificación política. "No hay números para una alternativa, salvo que Podemos ahora quiera pactar con Ciudadanos y PP para formar un Gobierno. Como no hay esos números alternativos, resulta absurdo este bloqueo por los perjuicios que nos está causando. Y hablo más como presidente del Principado que como dirigente de un partido político porque cada día que pasa nos está perjudicando. No puede ser, no lo podemos admitir y no hay explicación posible que justifique esta situación", valoró el presidente asturiano.

Barbón, de momento, evitó entrar en los pormenores de las partidas presupuestarias que podrían verse afectadas en este ejercicio, si finalmente el Principado pierde 200 millones de euros de financiación autonómica como consecuencia de la incertidumbre política en el Gobierno central. "Ahora todavía estamos en la fase de que se constituya el Gobierno y, por lo tanto, se solvente ese problema. Lógicamente habría que hacer los ajustes necesarios, no a lo mejor en este Presupuesto, pero sí ya en el de 2020. Pero seamos prudentes hasta que tengamos una respuesta de si se puede configurar el Gobierno".

El presidente del Principado también lanzó una andanada a los planes del nuevo gobierno de Madrid, de Isabel Díaz Ayuso, de bajar impuestos y al mismo tiempo reclamar más fondos de la financiación autonómica.

"Somos una comunidad más humilde pero con una historia de servicios públicos de calidad que ya quisiera para sí la Comunidad de Madrid", afirmó Barbón, quien aseguró que "son muchos" los madrileños que visitan Asturias en los meses de verano y tienen ocasión de comprobar las diferencias en la apuesta por los servicios públicos entre ambas autonomías. "Aquí apostamos por escuelas rurales de cuatro alumnos y por centros médicos y hospitales comarcales que en Madrid ya se habrían cerrado o privatizado", afirmó el presidente del Principado.