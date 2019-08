Hora y media colgados del Urriellu

Mucha coordinación y entrenamiento. Esas son las claves para hacer un rescate de altura como el que este viernes tuvo lugar en el Urriellu. Efectivos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) tuvieron que socorrer a un escalador, que sufrió una fractura de hombro al caer desde unos 25 metros en la vía Cepeda. "Estuvimos colgados de unos anclajes en la pared del pico durante hora y media. Fue una operación compleja y larga", reconoce Íñigo Sánchez Fernández, del grupo de rescate. Quizá la más arriesgada del verano.

Los especialistas utilizaron la misma técnica -la de "gruaje en pared"- en el rescate, a principios de mes, de un joven de 23 años que resultó ileso después de precipitarse 30 metros, cuando realizaba la ruta del Cares. "La diferencia es que en este caso el escalador no estaba herido y entonces no fue necesario que bajase un médico. En la intervención del Urriellu, en cambio, sí", aclara Íñigo Sánchez. Lo primero en este tipo de operaciones, describe el rescatador, es "evaluar el sitio y ver cómo podemos hacer la entrada de la grúa desde el helicóptero". "Eso requiere mucha precisión y coordinación entre el equipo, además de entrenamiento. En el momento que se localiza el punto adecuado, hay que dejar al rescatador en ese punto exacto, no vale unos metros más a la derecha o más a la izquierda", explica. Porque se están jugando la vida.

El primero que baja siempre es el rescatador, que se encarga de colocar unos anclajes a la pared "lo suficientemente robustos" para soportar el peso, en este caso, de tres personas, además de la camilla. Una vez superado este obstáculo, el médico desciende del helicóptero para atender al herido e inmovilizarlo correctamente. "Lo que en el suelo hubiésemos tardado veinte minutos, aquí echamos hora y media", apunta Íñigo Sánchez, que recuerda "la suerte que tenemos en Asturias de tener asistencia médica en el lugar del accidente". "Eso es casi impensable en otras comunidades autónomas", sentencia.