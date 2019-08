Asturias, Navarra, País Vasco y Aragón tienen los mejores servicios sanitarios

Navarra, el País Vasco, Aragón y Asturias son las comunidades autónomas que mejores servicios sanitarios tienen, según un informe de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, que sitúa a Cataluña, Andalucía, Murcia y Canarias con las peores prestaciones. En rueda de prensa para presentar "Los servicios sanitarios de las CCAA", hecho este mes de agosto, el portavoz de la Federación, Marciano Sánchez Bayle, ha considerado que la diferencia entre las autonomías es "claramente excesiva", ya que hay una distancia de 46 puntos entre la primera, Navarra, y la última, Canarias, sobre un baremo en el que la puntuación máxima posible es 126 y la mínima 31.

Las comunidades con servicios sanitarios regulares son Castilla y León, Castilla-La Mancha, La Rioja y Extremadura y las que los tienen deficientes son Baleares, Galicia, Cantabria, Madrid y la Comunidad Valenciana, según este informe.

Para hacer este "ránking" utilizan varios parámetros, equiparados con valoraciones de los sistemas sanitarios mundiales como la OMS o Eurostat, en los que se tienen en cuenta desde el gasto per cápita, las camas por cada 1.000 habitantes, distintas pruebas médicas, el número de profesionales sanitarios, el gasto farmacéutico, la valoración de los ciudadanos o las listas de espera.

El informe indica que hasta este año las dos últimas comunidades eran las mismas en todos los informes, Canarias y la Comunidad Valenciana, pero en el actual esta última sale del grupo, mientras que Canarias sigue siendo la peor situada en los últimos tres años.

Los tres primeros puestos en los últimos seis años los ocupan las mismas autonomías con cambios relativos en las posiciones. En el presentado este miércoles respecto al anterior, suben seis: Asturias y la Comunidad Valenciana (3 puestos), así como Navarra, Baleares, Galicia y Cataluña (1 puesto).

Bajan posiciones Madrid y Andalucía (3 puestos), La Rioja y Murcia (2) y Castilla y León, Extremadura y el País Vasco (1). El grupo de las que tienen los peores servicios está formado por Canarias, Murcia, Andalucía y Cataluña, territorios que han ocupado esos lugares en algún momento esas últimas posiciones, aunque respecto al año pasado se incorpora Andalucía.

Sánchez Bayle ha aludido a que la diferencia entre la mejor y la peor sanidad pública autonómica es una "de las mayores registradas" en los informes anuales y evidencian "una gran disparidad" en los servicios sanitarios" entre ellas, "lo que pone en peligro la necesaria cohesión y equidad entre territorios".

Ha recordado que desde los "importantes recortes" por la crisis económica de hace unos años, la sanidad "no se ha recuperado", a pesar de que, ha reconocido, que en los últimos presupuestos el gasto presupuestario se ha incrementado, aunque normalmente va al gasto farmacéutico financiado por la Seguridad Social, a pesar del copago.

Ha aludido al incremento "con intensidad" de las privatizaciones de la sanidad pública en las diferentes comunidades y a las "esperas intolerables" no solo para las consultas especializadas y las operaciones, sino para la atención primaria, que tiene una demora de seis días de media.

La diferencia existente entre las comunidades en la prestación de los servicios la ha atribuido a los recursos que destinan y ha puesto el ejemplo de Navarra y el País Vasco que gastan más de 1.600 euros por habitante, frente a los algo más de 1.230 que destina Madrid.

Ha señalado que hay una "brecha autonómica" en la prestación de los servicios sanitarios, que es "bastante preocupante y negativa", porque el derecho a la salud lo tienen todos los ciudadanos, independientemente de dónde vivan.

"Es inevitable que haya diferencias entre unas comunidades y otras -ha agregado-, pero son tan grandes, que no son razonables".

Para solucionar el déficit en los presupuestos para sanidad, ha sugerido que la financiación sea finalista", porque aunque no se pueden dar las mismas prestaciones en todos los lugares, "las diferencias no pueden ser del 50 %".

Sánchez Bayle ha descartado que la sanidad pública haya empeorado con su transferencia a las autonomías y ha recordado que "antes la situación no era mejor, ya que había hospitales solo en Madrid y Barcelona y cuatro sitios más" y con la transferencia la situación ha mejorado y ha acercado los servicios sanitarios a los ciudadanos.