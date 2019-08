Los comentarios más surrealistas de los turistas sobre Asturias: "Covadonga es una mini iglesia en una cueva sobrevalorada"

Puede parecer que viajar por Asturias es siempre disfrutar de un paraíso. Pero no lo es al menos para todo el mundo. Hay turistas que, por una cosa o por otra, se van del Principado poco satisfechos. Y dejan sus malas impresiones en las páginas web en las que se reflejan las opiniones de quienes visitan un local o un lugar. Páginas en las que se pueden leer, en no pocas ocasiones, opiniones un tanto surrealistas.

¿Qué opinan los visitantes, por ejemplo, del Nieyemer de Avilés? "Es un dinero tirado a la basura. Desaprovechado, una pena. Sirve como pista de patinaje y también puedes ver soltar enfermedad a una chimenea casi de continuo, en definitiva un solar desierto", sentencia un visitante no demasiado satisfecho con su visita. "Da la sensación de estar en obras", apunta otro en la misma página web. "Es un amasijo de hormigón que no pega nada con el entrono. Si a eso le añades un día de calor en la explanada no lo recomiendo nada", añade un tercero. Lo cierto es que a la hora de analizar el perfil de todas estas personas parece que casi todas las opiniones que dejan en esta web son negativas.

De las opiniones extrañas cuanto menos no se libra tampoco la capital del Principado. Ni tan siquiera su Perrománico. "Por fuera es bonita pero por dentro no tiene absolutamente nada que ver", dice un visitante. "El mantenimiento deja mucho que desear y está soportando el tráfico", apunta otro.

En Gijón la playa de San Lorenzo llega a ser definida como una "barra libre de piedras". "Fue una decepción. Gijón es el Benidorm del norte, espero que por la marea alta pero no pude ni poner mi toalla", afirmó una turista.

Pero si hay algo contra lo que cargan los turistas poco satisfechos es contra Covadonga. A pesar del paisaje y de la belleza del lugar. "Decidimos pasar por la iglesia antes de ir a Los Lagos y como era domingo y había misa decidimos verla, no es nada de otro mundo", apuntaba un turista. Sobre la Santa Cueva otro llega a decir que es una "mini iglesia en una cueva de montaña". Este turista se queja además de que hay demasiada gente y de que sólo te gustará la zona si eres muy religioso y quieres ver una virgen. Como en todo hay opiniones para todos los gustos. Sin embargo (en este artículo lo puedes leer) la mayor parte de los turistas están enamorados del Principado y prometen volver tras conocer la belleza de los paisajes de Asturias.