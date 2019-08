Duque respalda la Consejería de Ciencia: "Asturias tiene más futuro de lo que dicen"

En una visita exprés al Principado -apenas cinco horas de duración-, el Ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, transmitió "alegría". Con ese palabra definió su viaje a la región y llenó de optimismo su breve discurso ante los medios de comunicación: "Asturias tiene mucho más futuro de lo que dicen por ahí y tenemos que ponerlo en valor". Como ejemplo, destacó, el ascenso de la Universidad de Oviedo en rankings internacionales como el de Shanghai, que posicionó a la institución académica entre las 500 mejores del mundo. Duque, que anunció la creación de un centro de investigación en biodiversidad en Mieres, aplaudió la reciente creación de una Consejería de Ciencia en Asturias, en la que tiene depositadas, según dijo, "muchas esperanzas". Y habló, tras reunirse con el presidente Adrián Barbón, de una "alineación muy potente" de objetivos entre los gobiernos estatal y regional.

"El conocimiento es el único activo que tiene valor ahora mismo en la sociedad mundial y hay que desarrollarlo. Para tener prosperidad en un futuro, hay que invertir en innovación. Anclarse en el pasado es siempre un problema; España debe mirar al futuro", expresó el titular en funciones de la cartera de Ciencia, que visitó en San Martín del Rey Aurelio el Centro de Investigación en Nanomateriales y Nanotecnología, del CSIC. El presidente del Principado, Adrián Barbón, huyó también de pesimismos -"Somos un Gobierno que cree que nuestra región tiene más futuro que pasado"- e insistió en que su apuesta por la investigación y la innovación es "clara". Enumeró como retos tres: reducir la burocracia, incrementar la inversión de I+D+i " de forma paulatina", y elaborar un plan de captación del talento, en el que ya está trabajando el consejero Borja Sánchez, que también tuvo la oportunidad de charlar ayer con el Ministro.

De repetir como titular de Ciencia -ya ha transmitido públicamente su deseo de continuar en el Gobierno-, Pedro Duque se fija como prioridades sacar una nueva ley de universidades, "como nos han pedido desde todos los estamentos", y "cambiar la mentalidad de España". Más concretamente, de los políticos. En declaraciones a LA NUEVA ESPAÑA, el astronauta señaló que es "necesario" que "haya una estabilidad y un acuerdo entre partidos políticos" para que "el nivel de financiación de I+D+i se saque de las ideologías" y se traduzca en "incrementos graduales parecidos a los de los países a los que queremos parecernos". "No tienen más dinero para ciencia por ser más prósperos, es al revés; son más prósperos porque hace veinte años pusieron dinero en investigación. Hay mucho que hacer", señaló. Y no sólo en inversión, también en las vocaciones científicas de las niñas. "Cuanta más gente tengamos para generar conocimiento, mejor", enfatizó.

Duque afirmó que desde el Gobierno central tratarán "por supuesto" de mejorar los proyectos de investigación y su volumen" y no descartó la posibilidad de retomar medidas del pasado como un concurso entre universidades de toda España para que puedan acceder a una financiación adicional en función de su méritos. En este sentido, Adrián Barbón recordó que el Gobierno está en funciones y que un ejecutivo así "no tiene todas las funciones". Por tanto, cada día que pasa es "un día perdido" para Asturias. A los miles de talentos fugados, el Ministro lanzó este mensaje: "No les vamos hacer volver en vacío, sino que la idea es que puedan reincorporarse en el sistema científico español cuando tengamos nueva financiación que nos permita tener más centros de investigación, más medios, más laboratorios, más personal de apoyo...".