La huelga de Iberia obligará a cancelar, al menos, un vuelo a Madrid el viernes

"¿Cómo no me van a devolver el dinero? Si el avión no va a salir", se pregunta con incredulidad Cinthya Berdasco, una asturiana afectada por las cancelaciones previstas por la aerolínea Iberia para los próximos días 30 y 31 de este mes. La víctima directa no es ella, una dentista afincada en la ciudad británica de Preston, sino su padre y su hija, quienes tenían un vuelo programado con la compañía española desde Asturias hasta Madrid para el próximo sábado, pero que han recibido un escrito de Iberia en el que se informa de la cancelación del vuelo. Un contratiempo para esta familia a causa de la huelga convocada por su personal de tierra en los aeropuertos de Madrid y Barcelona. Lo más curioso del caso es que, oficialmente, el vuelo en el que iba a viajar esa familia asturiana no está cancelado, aunque fuentes de Iberia admitieron que "probablemente" se cancelará. Pero al cierre de esta edición no había ningún vuelo de Iberia desde o hacia Asturias cancelado para el día 31. Y solo se había confirmado la cancelación de un vuelo de Iberia a Asturias (ida y vuelta) el viernes 30: el Madrid-Asturias que tenía la salida prevista a las 15.45 horas, y el Asturias-Madrid de las 17.40 horas.

En el aeródromo madrileño, Berdasco y su pareja tenían previsto encontrarse el 31 con sus familiares. "Viajamos desde Mánchester hasta Madrid para encontrarnos con ellos", cuenta la asturiana, natural de Grado. Su intención era dormir una noche en la capital, ya que el domingo tienen otro vuelo hacia Punta Cana para disfrutar de unos días de vacaciones. "Ahora peligran los planes", indica la dentista moscona.

No obstante, para Berdasco, el mayor motivo de queja está en las respuestas ofrecidas por Iberia, que generan más incertidumbre. "De momento, los operadores no me garantizaron el reembolso de los billetes por las anulaciones, tan solo que estudiarían el caso tras presentar una reclamación", apunta la odontóloga residente en el Reino Unido. La aerolínea está obligada a devolver el importe, según la regulación europea, ante la cancelación de un vuelo, obliga al "reembolso en siete días del coste íntegro del billete en el precio al que se compró, correspondiente a la parte o partes del viaje no efectuadas y a la parte o partes del viaje efectuadas".

Ante tal incidencia, la aerolínea envió ayer un mensaje al correo de los pasajeros afectados, a quienes la compañía aérea ofrece un viaje alternativo. "Me podrían dar otros billetes para un plazo comprendido entre el 26 de agosto y el 10 de septiembre", señala Berdasco, quien critica los "márgenes de locura" que ofrece Iberia.

No es la primera vez en la que la asturiana asentada en Preston sufre la cancelación de un vuelo, aunque la vez anterior el procedimiento fue distinto. Hace unos años sufrió la anulación de un viaje con Easyjet: "Me ofrecieron alternativas para volar, pero no me venían bien ninguna de ellas y me devolvieron el dinero del billete", afirma la moscona.