Mieres tendrá un instituto de investigación en biodiversidad

No parece tarea fácil impresionar a alguien que ocupa la cartera ministerial de Ciencia e Innovación y ha protagonizado dos viajes espaciales. Sin embargo, Pedro Duque no perdió detalle ayer en Sotrondio de todos los "nanomateriales" que desfilaron ante sus ojos: piezas para los colimadores (sistemas ópticos) del gran colisionador de partículas del CERN, espejos para satélites y elementos cerámicos para relojes de lujo que alcanzan los 750.000 euros, similares a los que lleva Rafael Nadal en algunos torneos. El Ministro no quiso quedarse atrás y también sorprendió con un anuncio. Antes de finales de año, Mieres contará con un centro de investigación en Biodiversidad. "Se inaugurará dentro de poco y espero poder venir", aseguró.

El futuro Instituto Mixto de Investigación en Biodiversidad (IMIB) involucrará al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), a la Universidad de Oviedo y al Principado. Será un paso más allá de la unidad de Biodiversidad que lleva diez años funcionando en el campus de Barredo, dedicada a investigar las interacciones de animales con humanos, el comportamiento del oso pardo o cómo afecta el cambio climático a insectos y plantas.

En principio no está previsto crear un nuevo edificio y el centro estará en las dependencias que actualmente ocupa la unidad mixta, con siete personas, en Barredo. "Supondrá el crecimiento de un centro más pequeño que ya tenemos; ahora se va a constituir legalmente con mayor cantidad de medios y de gente. Tiene muy buenos visos de ser un centro importante en España", expresó Pedro Duque.

El IMIB será el cuarto centro investigador ligado al CSIC de Asturias tras el Instituto del Carbón, el de Productos Lácteos y el Centro de Investigaciones en Nanomateriales y Nanotecnología (CINN), que ayer visitó el ministro de Ciencia. Guiado por Ramón Torrecillas (director del CINN), Duque estuvo en la planta de Sotrondio donde está el horno de compactación, en el que se obtienen a tamaño industrial los "ultramateriales" -de especial dureza, conductividad o resistencia térmica- diseñados y creados previamente a escala nano en los laboratorios de El Entrego. "Estamos en uno de los centros punteros de investigación en Asturias y estoy encantado de ver la enorme pujanza de sus investigaciones", indicó Duque.

El Ministro no olvidó su etapa como astronauta y prestó especial atención a los materiales cerámicos utilizados para losetas de protección térmica de transbordadores, toberas de motores de cohetes y espejos de satélites. "Aquí se hacen materiales con capacidad de calentarse sin dilatarse algo que para nosotros, en ciertas aplicaciones como telescopios espaciales, es imprescindible", concluyó.