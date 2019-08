Asturias, incomunicada con Cantabria y Galicia por tren por falta de locomotoras

Asturias quedó ayer incomunicada por tren con Cantabria y Galicia. Fue la enésima jornada de cancelaciones en Feve y del consiguiente desconcierto, acompañado de quejas, de los usuarios. El caos, lejos de remitir, aumenta en la red ferroviaria asturiana. Ayer ya no fueron solo los trayectos de cercanías los afectados por las cancelaciones. También se registraron incidencias en los trayectos entre Ribadesella y Llanes de la línea de media distancia entre Oviedo y Santander; entre Cudillero y Ribadeo del tramo entre la capital de Asturias y El Ferrol, así como varios servicios semidirectos. En total, 40 servicios suprimidos.

La reacción del comité de empresa ha sido contundente: "Necesitamos urgentemente material motor para viajeros. Es una emergencia", alertó el presidente del comité, Francisco Barros. La situación es "insostenible", de los 43 trenes que Renfe ancho Métrico (RAM, antigua Feve) tiene en Asturias solo unos 25 están dispuestos para circular habitualmente, y en muchas ocasiones ese número baja hasta 15 unidades.

La razón de esta situación se debe, según Barros, a que "desde hace veinte años no ha habido reposición, ni tampoco visión de futuro". La consecuencia es que "trabajamos con piezas de hace 35 años, que ya no se fabrican" y para las que en muchos casos no existen repuestos disponibles, ni siquiera en desguaces.

"Así es imposible mantener un servicio público", se lamentó Barros, quien criticó la visión "localista" que impera en Asturias, que a su juicio impide "una visión global de la región con un único modelo de transporte ferroviario que la vertebra". por eso reclamó un cambio de mentalidad, tanto en el ámbito político como en el social y en el e la propia empresa pública Renfe. El presidente del comité de empresa aseguró que la situación actual tiene un responsable, el presidente de Renfe, Isaías Táboas, que debería "salir a explicar por qué no se está prestando el servicio debido". Barros sostiene que un servicio público como el que presta la antigua Feve debería de implicar la existencia de un departamento en el que se expliquen "todos los días cuántos servicios se suprimieron, cuantos sufrieron retrasos y el porqué de todo ello".

Según varios apuntes aparecidos en el Twitter de InfoRenfe, el canal oficial de información de tráfico de Renfe Viajeros, las incidencias se debieron a "motivos técnicos". Los datos que maneja el comité de empresa aclaran mejor lo ocurrido y apuntan a que ayer se suprimieron en Asturias 40 servicios. En la línea regional de media distancia Asturias-Galicia se cancelaron los servicios de ida y vuelta entre Cudillero y Ribadeo por falta de un tren diésel. S e estableció un plan de transporte de viajeros alternativo por carretera. También hubo traslado en autobús entre Llanes y Ribadesella, en la línea regional Oviedo-Santander, donde se suprimieron 6 servicios.

Entre Avilés y Gijón, también por falta de material motor, se cancelaron 12 servicios, mientras que entre Oviedo y Laviana se suprimieron otros 8 servicios, en todos los casos por falta de locomotoras. Finalmente, entre Oviedo y Trubia tuvieron que suspenderse 12 servicios, en este caso a causa de una avería, que mantuvo un convoy boqueado en la vía durante más de cuatro horas.

Todos los tramos afectados por las cancelaciones pertenecen a la red de Renfe Ancho Métrico (RAM, antigua Feve), en la que se suceden a diario los problemas y se suceden las incidencias, la mayor parte de las veces por falta de material rodante disponible para circular. Según el comité de empresa, en Renfe "puede haber una incidencia un día, y casi siempre por causas justificadas". Mientras tanto, "el 99 por ciento de las cancelaciones de registran en Feve". añadió Francisco Barros.