Denuncian que el alumnado sordo se queda sin intérpretes

Trabajadores del servicio de intérpretes de lenguaje de signos denuncian que el alumnado sordo empezará el próximo curso escolar (a partir del 10 de septiembre) sin apoyo en clase. "La anterior empresa adjudicataria comunicó a la Consejería que no continuaría en el servicio y ésta, durante meses, no ha movido un dedo. Dentro de dos semanas comienzan las clases para decenas de niños sordos y a día de hoy parece imposible que puedan contar con sus intérpretes de lengua de signos", critican en un comunicado. El origen del problema, explica el colectivo, está en un nuevo convenio de trabajadores, que mejoraba sus condiciones y que "no quiso asumir" Educación.