El Gobierno "condiciona" a su sucesor si da a las regiones anticipos, dice la Abogacía del Estado

En funciones, un Gobierno no puede "realizar actos que condicionen, comprometan o impidan las políticas" de su sucesor, y la actualización del importe de las entregas a cuenta de la financiación autonómica es "un acto de fuerte relevancia financiera que condicionaría" la labor del nuevo Ejecutivo. La conclusión que se sigue de estas dos premisas, establecidas en estos términos en un informe de la Abogacía del Estado emitido esta semana a solicitud del Ministerio de Hacienda, sostiene la negativa del Gobierno de Pedro Sánchez a actualizar las cantidades comprometidas con las autonomías para este ejercicio y a desbloquear la entrega a las regiones de más de 4.500 millones de euros en concepto de anticipos a cuenta de la financiación de 2019 y 2.500 más de la liquidación de un mes de IVA de 2017. De ahí, doscientos millones corresponden a Asturias y el problema es que están presupuestados como ingresos en las cuentas del Principado para este año. El documento de la Abogacía del Estado es la forma que ha encontrado el Gobierno de volver a decir, ahora ya sí, por escrito, que ese dinero prometido y no pagado, que supera el cuatro por ciento del presupuesto de ingresos de la administración regional para 2019 y cuya ausencia crea ya "tensiones de tesorería" en las arcas autonómicas, no llegará a menos que haya en breve un gobierno en pleno uso de sus facultades.

El Ministerio de Hacienda lleva casi un mes utilizando esta coartada del criterio contrario al pago que mantiene la Abogacía del Estado, pero el documento que resume sus conclusiones por escrito no existía hasta el pasado martes, fecha de emisión del informe que responde a la consulta de la Secretaría de Estado de Hacienda. Ayer, después de casi un mes refiriéndose a las razones jurídicas de los abogados del Estado como argumentación de su negativa a desbloquear los pagos y bajo el chaparrón de críticas de toda la oposición, la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, expresó su intención de "buscar fórmulas" para pagar y "resquicios dentro de la legalidad" para solucionar la cuestión al tiempo que justificaba que los informes jurídicos "pueden ser verbales o escritos" y que el criterio no ha cambiado y redoblaba sus críticas a los partidos que no acceden a desbloquear la investidura de Pedro Sánchez. De la parte que corresponde a Asturias en esas cuentas pendientes tendrá ocasión de hablar hoy la nueva consejera de Hacienda, Ana Cárcaba, con la secretaria de Estado, Inés Bardón, con la que tiene programada una reunión en Madrid.

Teniendo en cuenta que la ley es ambigua en la definición de las funciones de un gobierno interino, o que ventila la cuestión con la simple instrucción de que "limitará su gestión al despacho ordinario de los asuntos públicos, salvo casos de urgencia debidamente acreditados o por razones de interés general", el informe del abogado del Estado acude a la doctrina del Tribunal Supremo para interpretar el margen de maniobra que le cabe al Ejecutivo actual. Su documento de trece páginas reproduce varios párrafos de una sentencia del 2 de diciembre de 2005 en la que el Alto Tribunal concluye que "el Gobierno en funciones ha de continuar ejerciendo sus tareas sin introducir nuevas directrices políticas ni, desde luego, condicionar, comprometer o impedir las que deba trazar el que lo sustituya". Es con esa base que concluye que en la situación actual cabe colegir que la actualización de las entregas a cuenta de la financiación autonómica en cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Ejecutivo no forma parte de los servicios "ordinarios" que puede prestar un Gobierno en funciones.

El informe se detiene menos en la parte de la ley que ayer señaló con vehemencia la oposición para seguir censurando la negativa del Gobierno a ejecutar los pagos: la de "los casos de urgencia debidamente acreditados" o "las razones de interés general" que desatarían las manos del Ejecutivo. El hecho de que el informe que esgrimía el Ministerio no existiese por escrito hasta anteayer justificó una ofensiva política del PP que vino acompañada de una exigencia al Gobierno de convocatoria inmediata del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). El PP y Ciudadanos pidieron ayer la reprobación o la dimisión de María Jesús Montero, a la que acusaron de "mentir" o "manipular a la Abogacía del Estado". Incluso Podemos, pretendido socio de gobierno del PSOE, calificó de "irresponsable" la gestión de la titular de Hacienda en funciones.

El PP asturiano volvió a la carga ayer blandiendo otro informe de la Abogacía del Estado, éste de 2016, que reproduciendo la misma sentencia del Supremo no ve objeción en que un gobierno en funciones convoque el CPFF. Según la portavoz popular en la Junta, Teresa Mallada, aun estando en funciones el Ejecutivo puede reunir al Consejo y "adoptar decisiones en su seno cuando concurran bien una situación de "urgencia" o bien razones de "interés general" que lo justifiquen.