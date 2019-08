La estimación de las entregas a cuenta de 2020, el otro retraso

Los doscientos millones que Asturias espera para cuadrar sus cuentas de 2019 no son el único retraso que inquieta a la nueva consejera de Hacienda del Principado, que no está teniendo un aterrizaje fácil en su nueva responsabilidad. El bloqueo político también tiene en el aire, recordaba ayer Cárcaba, un trámite esencial para empezar a elaborar el presupuesto del próximo año. La titular de Hacienda lamenta también "la falta de información importante de cara a elaboración de los presupuestos, por ejemplo la estimación de las entregas a cuenta para 2020", que en ejercicios anteriores las autonomías conocían ya como muy tarde en el mes de julio. Este año, aún no. Aún no saben de cuánto dinero dispondrán del sistema el año que viene y eso es un problema, dado que de estos fondos proceden tres cuartas partes de los ingresos anuales del Principado. La consejera asturiana hace "un llamamiento para que se desbloquee la situación política y podamos contar cuanto antes con un gobierno central que traspase los fondos pendientes" y asume y agradece el esfuerzo del Ministerio en la búsqueda de la fórmula del desbloqueo de los pagos. "Se están tratando de conseguir alternativas que permitan transferir esos fondos", dice Cárcaba que le dijo ayer Inés Bardón. "Esa es la voluntad del Ministerio y así nos lo ha transmitido la Secretaria de Estado de Hacienda".

El Presidente autonómico, Adrián Barbón, confió en una pronta solución al problema e instó a los partidos que critican el retraso en los pagos a que los desbloqueen permitiendo la investidura de Pedro Sánchez.