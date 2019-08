La estructura del Principado tendrá las mismas viceconsejerías y tres direcciones generales más y elevará su gasto en un millón al año

El nuevo Gobierno del Principado tendrá el mismo número de viceconsejerías que el saliente, tres, y tres direcciones generales más, lo que sumado al ya sabido paso de ocho a diez en el número de consejerías cocina un incremento que traducido a euros elevará el gasto en algo más de un millón de euros al año, 400.000 para lo que queda de este ejercicio. El vicepresidente del Ejecutivo autonómico, Juan Cofiño, presentó el nuevo armazón administrativo, aprobado esta mañana por el Consejo de Gobierno, como "una organización ligeramente expansiva que acarrea un leve incremento de gasto". Es, concretó, "el siete por mil del capítulo uno" de las cuentas del Principado, el de personal, "o el dos por mil del presupuesto autonómico". Quiso aclarar el Vicepresidente que se aumento no subirá la partida asignada a la plantilla, sino que "se enjugará con cargo a ahorros del presupuesto vigente" dentro de ese capítulo, "plazas vacantes que se amortizan, previsiones del presupuesto que vamos a hacer un esfuerzo por no cubrir". "No hay más gasto público", concluyó.

Además de la anunciada segregación de Educación y Cultura en dos consejerías y de la creación de una específica de Ciencia, Innovación y Universidad, el rango de vicepresidencia será para las tres áreas previstas, Turismo, Justicia y Medio Ambiente. Por debajo, se suprime una dirección general del Gobierno anterior, que tenía 41, y se incorporan cuatro nuevas: una de Asuntos Europeos, comprometida en la negociación de investidura con IU; una de Vicepresidencia, adscrita a la Consejería de Infraestructuras que encabeza Cofiño, se otorga ese rango al Comisionado para el Reto Demográfico y se parten en dos las de Juventud e Igualdad, de la que dependerá el Instituto de la Mujer y que dependerá directamente del presidente del Gobierno, igual que el nuevo Comisionado. En la reunión de esta mañana, por lo demás, el Gobierno ha decidido que la portavoz será la consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Melania Álvarez.

Se confirma, por lo demás, que la Consejería de Infraestructuras, Medio Ambiente y Cambio Climático devuelve a Desarrollo Rural las competencias sobre biodiversidad, protección de especies naturales y espacios silvestres o que las competencias de función pública pasan de Hacienda a Presidencia, donde la dirección general que se ocupa de ello dependerá de la Viceconsejería de Justicia. Las competencias sobre juego pasan de Presidencia a Hacienda, de la que dependerá la nueva Dirección General de Asuntos Europeos y en Desarrollo Rural se crea un nuevo servicio dedicado a la modernización de explotaciones agrarias "para impulsar medidas que favorezcan el relevo generacional" en el campo. En Cultura, de la que como era sabido dependerá la Viceconsejería de Turismo, se creará un Conseyu Asesor de Política Lingüistica y la nueva consejería de Ciencia, Innovación y Universidad se crea con dos direcciones generales, la de Universidad y la de Innovación, Investigación y Transformación Digital. El Consejo de Gobierno tiene previsto nombrar al grueso de los ocupantes de todos estos departamento sel próximo miércoles.