El Principado tendrá el mismo número de viceconsejerías y tres direcciones generales más y elevará su gasto en un millón al año

El nuevo Gobierno del Principado tendrá el mismo número de viceconsejerías que el saliente, tres, y tres direcciones generales más, lo que sumado al ya sabido paso de ocho a diez en el número de consejerías cocina un incremento que traducido a euros elevará el gasto en algo más de un millón de euros al año, 400.000 para lo que queda de este ejercicio. El vicepresidente del Ejecutivo autonómico, Juan Cofiño, presentó el nuevo armazón administrativo, aprobado esta mañana por el Consejo de Gobierno, como "una organización ligeramente expansiva que acarrea un leve incremento de gasto". Es, concretó, "el siete por mil del capítulo uno" de las cuentas del Principado, el de personal, "o el dos por mil del presupuesto autonómico". Quiso aclarar el Vicepresidente que se aumento no subirá la partida asignada a la plantilla, sino que "se enjugará con cargo a ahorros del presupuesto vigente" dentro de ese capítulo, "plazas vacantes que se amortizan, previsiones del presupuesto que vamos a hacer un esfuerzo por no cubrir". "No hay más gasto público", concluyó.

Además de la anunciada segregación de Educación y Cultura en dos consejerías y de la creación de una específica de Ciencia, Innovación y Universidad, el rango de vicepresidencia será para las tres áreas previstas, Turismo, Justicia y Medio Ambiente. Por debajo, se suprime una dirección general del Gobierno anterior, que tenía 41, y se incorporan cuatro nuevas: una de Asuntos Europeos, comprometida en la negociación de investidura con IU; una de Vicepresidencia, adscrita a la Consejería de Infraestructuras que encabeza Cofiño, se otorga ese rango al Comisionado para el Reto Demográfico y se parten en dos las de Juventud e Igualdad, de la que dependerá el Instituto de la Mujer y que dependerá directamente del presidente del Gobierno, igual que el nuevo Comisionado. En la reunión de esta mañana, por lo demás, el Gobierno ha decidido que la portavoz será la consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Melania Álvarez.

Se confirma, por lo demás, que la Consejería de Infraestructuras, Medio Ambiente y Cambio Climático devuelve a Desarrollo Rural las competencias sobre biodiversidad, protección de especies naturales y espacios silvestres o que las competencias de función pública pasan de Hacienda a Presidencia, donde la dirección general que se ocupa de ello dependerá de la Viceconsejería de Justicia. Las competencias sobre juego pasan de Presidencia a Hacienda, de la que dependerá la nueva Dirección General de Asuntos Europeos y en Desarrollo Rural se crea un nuevo servicio dedicado a la modernización de explotaciones agrarias "para impulsar medidas que favorezcan el relevo generacional" en el campo. En Cultura, de la que como era sabido dependerá la Viceconsejería de Turismo, se creará un Conseyu Asesor de Política Lingüistica y la nueva consejería de Ciencia, Innovación y Universidad se crea con dos direcciones generales, la de Universidad y la de Innovación, Investigación y Transformación Digital. El Consejo de Gobierno tiene previsto nombrar al grueso de los ocupantes de todos estos departamento del próximo miércoles.

Además de los departamentos que cuelgan directamente de Presidencia, ésta es la estructura aprobada esta mañana de las diferentes consejerías:

Infraestructuras, Medio Ambiente y Cambio Climático

Esta consejería, que se eleva a la categoría de Vicepresidencia, mantiene la mayoría de las competencias de la pasada legislatura, salvo las relativas a biodiversidad, protección de especies naturales y espacios silvestres, que pasan a depender de nuevo de la Consejería de Desarrollo Rural.

Como órganos centrales, además de la Secretaría General Técnica, se incluyen los siguientes:



Dirección General de la Vicepresidencia

Dirección General de Infraestructuras

Dirección General de Movilidad y Conectividad

Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo

Viceconsejería de Medio Ambiente y Cambio Climático: Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático.



Consejería de Presidencia

La Consejería de Presidencia contará con una Viceconsejería de Justicia de la que dependerán directamente las direcciones generales de Función Pública y de Sector Público, Seguridad y Estrategia Digital. Las tres direcciones generales restantes son Administración Local; Emigración y Memoria Democrática, y Gobernanza Pública, Transparencia, Participación Ciudadana y Agenda 2030 (la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es un plan de acción que lidera Naciones Unidas a favor de las personas, el planeta y la prosperidad).

El Instituto Asturiano de la Juventud y la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo adquieren ahora rango de dirección general. Como novedad, se crea el Instituto de la Memoria Democrática. Asimismo, se mantiene dentro de sus competencias, como en legislaturas pasadas, el Instituto Asturiano de Administración Pública Adolfo Posada. Su estructura, además de la Secretaría General Técnica, estará formada por:



Viceconsejería de Justicia Dirección General de Sector Público, Seguridad y Estrategia Digital Dirección General de Función Pública



Dirección General de Administración Local

Dirección General de Emigración y Memoria Democrática

Dirección General de Gobernanza Pública, Transparencia, Participación Ciudadana y Agenda 2030

Como órganos de asesoramiento y apoyo contará con los siguientes:



Comisión Superior de Personal

Comisión Paritaria de formación local del Principado de Asturias

Comisión de Coordinación de las Policías Locales

Consejo Asesor de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas del Principado de Asturias

Comisión técnica de expertos para la elaboración de un catálogo de vestigios relativos a la Guerra Civil y la Dictadura

Consejo de la Memoria Democrática del Principado de Asturias

Consejo Asturiano de Cooperación al Desarrollo

Comité de estrategia digital y de Seguridad de la Información del Principado de Asturias

Comisión de Comunicación Institucional

Comisión de Protección Civil del Principado de Asturias

Consejería de Hacienda

Entre las novedades destacan la asunción de las competencias sobre el juego y la creación de la Dirección General de Asuntos Europeos, ambas dependientes de la Consejería de Presidencia en la pasada legislatura. Junto con la Secretaría General Técnica, está integrada por los siguientes órganos centrales:



Intervención General

Dirección General de Presupuestos

Dirección General de Finanzas y Economía

Dirección General de Patrimonio y Juego

Dirección General de Asuntos Europeos

Ente Público de Servicios Tributarios.

Como órganos de asesoramiento y apoyo cuenta con los consejos de Estadística y del Juego del Principado de Asturias. Ejerce, además, los derechos políticos derivados de la propiedad de sus acciones en las empresas públicas Sociedad de Servicios del Principado de Asturias, S.A. (Serpa) y Gestión de Infraestructuras Sanitarias del Principado de Asturias S.A.U. (Gispasa)



Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica

Junto con la Secretaría General Técnica, cuenta con los siguientes órganos centrales:



Dirección General de Industria

Dirección General de Energía, Minería y Reactivación

Dirección General de Empleo y Formación

Dirección General de Comercio, Emprendedores y Economía Social

Además, son órganos de asesoramiento y apoyo:



Consejo Asesor de Comercio del Principado de Asturias

Comisión de Precios del Principado de Asturias

Consejo de Artesanía

Comisión Regional de Seguridad Minera

Consejo de Relaciones Laborales y Políticas Activas de Empleo

Consejo Asturiano de la Economía Social

Adscrito a este departamento está el organismo autónomo Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias. De esta consejería dependen, además, la Inspección Técnica de Vehículos S.A. y el Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias (Idepa).



Destaca la creación de una Dirección General de Industria para encauzar el contacto con las compañías y diseñar la estrategia empresarial para la comunidad autónoma, en cumplimiento del compromiso del Gobierno asturiano con este sector. También se ha constituido una Dirección General de Energía, Minería y Reactivación, que abordará la gestión de los fondos y recursos que procedan del Estado o de Europa para la reactivación de las comarcas mineras.



La Dirección General de Empleo y Formación, en la que se incluye la anterior Dirección General de Trabajo con cometidos similares, pondrá el acento, además de en la mediación en los conflictos laborales, en la importancia del empleo y la formación. Por último, la Dirección General de Comercio, Emprendedores y Economía Social se forma como elemento de apoyo a la actividad de los trabajadores por cuenta propia, centrado, por su relevancia, en el sector comercial y en especial en los autónomos, considerados como emprendedores, así como en la búsqueda de fórmulas de trabajo relacionadas con la economía social.



Consejería de Educación



La nueva estructura de la Consejería de Educación, además de la Secretaría General Técnica, está integrada por los órganos centrales:





Dirección General de Personal Docente.

Dirección General de Planificación e Infraestructuras Educativas.

Dirección General de Ordenación, Evaluación y Equidad Educativa.

Dirección General de Enseñanzas Profesionales.



Como órganos de asesoramiento y apoyo cuenta con:





Consejo Escolar del Principado de Asturias.

Consejo Asturiano de la Formación Profesional.

Observatorio de la Escuela rural en Asturias



La consejería contará con dos nuevos servicios, el primero de ellos, de Planificación de Educación Infantil 0-3 años, dependiente de la Dirección General de Planificación e Infraestructuras Educativas, tiene atribuidas funciones como la cooperación con las entidades locales para la progresiva implantación del primer ciclo de Educación Infantil



El segundo servicio, de Equidad Educativa, adscrito a la Dirección General de Ordenación, Evaluación y Equidad Educativa, será responsable de potenciar la equidad de los servicios educativos y garantizar la igualdad de oportunidades; de elaborar, desarrollar, seguir y evaluar el Plan Regional de Formación Permanente del Profesorado; de coordinar y seguir los proyectos de innovación educativa, y de fomentar el trabajo en red entre centros educativos y de equipos docentes.

Consejería de Salud



La Consejería de Salud se articulará sobre una Secretaría General Técnica y cuatro direcciones generales:





Dirección General de Salud Pública

Dirección General de Política y Planificación Sanitarias

Dirección General de Calidad, Transformación y Gestión del Conocimiento

Dirección General de Cuidados, Humanización y Atención Sociosanitaria

Esta última dirección se crea para hacer frente al reto del envejecimiento, que supondrá más afectados por enfermedades crónicas, lo que exigirá a su vez políticas sanitarias que potencien la autonomía y el autocuidado desde un punto de vista integral de atención a las personas. Coordinará, además, conjuntamente con la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, el desarrollo del Plan Sociosanitario.



Esta dirección tendrá dos servicios: el de Cuidados en Atención Sanitaria y Sociosanitaria, y el Servicio Centrado en las Personas y Autonomía. Entre sus objetivos de legislatura destaca el desarrollo de la Ley de Derechos de las Personas al final de su vida.



La nueva Dirección General de Calidad, Transformación y Gestión del Conocimiento se centrará en impulsar la calidad asistencial, la seguridad clínica y la formación de los profesionales. Tendrá dos servicios: el de Calidad, Sistemas y Tecnología, y el de Transformación y Gestión del Conocimiento.



Por otra parte, se unifican en una sola dirección las áreas de Política y Planificación Sanitarias, que asume Inspección de Servicios y Centros Sanitarios, Farmacia y Planificación y Seguimiento. Por último, la Dirección de Salud Pública dispondrá de los servicios de Salud Poblacional y el de Vigilancia Epidemiológica. A ella se adscribe la Agencia de Seguridad Alimentaria, Sanidad Ambiental y Consumo.



Consejería de Derechos Sociales y Bienestar



Además de la Secretaria General Técnica, esta área cuenta con los siguientes órganos centrales:



Dirección General de Planificación, Ordenación y Adaptación al Cambio Social

Dirección General de Servicios Sociales y Mayores

Dirección General de Gestión de Derechos Sociales

Dirección General de Vivienda

Esta estructura responde a la necesidad de adaptar el marco normativo del sistema de servicios sociales y a los objetivos de gestionar con agilidad la respuesta a las necesidades de las personas y de fortalecer el enfoque comunitario y la participación social para hacer más eficientes los servicios sociales.



Un ejemplo de la necesidad de adaptación es la Dirección General de Gestión de Derechos Sociales, que asume las competencias de valoración de la situación de dependencia y elaboración del Programa Individual de Atención que recaían en la Dirección General de Servicios Sociales de Proximidad, para mejorar la gestión y así reducir los tiempos de espera en la tramitación de las prestaciones.



También dependen de esta consejería el Instituto Asturiano para la Atención Integral a la Infancia y a las Familias, el organismo Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias (ERA) y con la empresa pública Viviendas del Principado de Asturias, S.A. (Vipasa).



Cuenta con los siguientes órganos de asesoramiento y apoyo:



Consejo Asesor de Bienestar Social del Principado de Asturias

Consejo de Personas Mayores del Principado de Asturias

Consejo Asesor de Discapacidad del Principado de Asturias

Comisión de Tutelas del Principado de Asturias

Consejo del Voluntariado del Principado de Asturias

Consejo para la promoción de la accesibilidad y la supresión de barreras

Observatorio de la Infancia y la Adolescencia

Comité de Ética en Intervención Social del Principado de Asturias.

Consejo Autonómico de la Vivienda

La consejería ejercerá las competencias que se atribuyen al Principado en las siguientes entidades:

Fundación Asturiana de Atención y Protección a Personas con Discapacidades y/o Dependencias (Fasad)

Fundación Asturiana para la Promoción del Empleo y la Reinserción Socio-Laboral de Personas con Discapacidades y en Grave Riesgo de Marginación Social (Faedis)

Fundación Estudios Calidad Edificación Asturias (Fecea)



Consejería de Desarrollo Rural, Agroganadería y Pesca



Los órganos centrales de la consejería, junto con la Secretaría General Técnica, son:





Dirección General de Ganadería

Dirección General de Desarrollo Rural e Industrias Agrarias

Dirección General de Planificación, Infraestructuras Agrarias y Montes

Dirección General de Medio Natural

Dirección General de Pesca Marítima



En la nueva estructura de la consejería, aunque el número de servicios se mantiene, se crea uno nuevo dedicado al Desarrollo Rural y Modernización de Explotaciones con el objetivo de impulsar medidas que favorezcan el relevo generacional y la modernización, el programa Leader y la coordinación de los grupos de acción local, así como al impulso de medidas de diversificación e innovación de la economía rural.



De ella dependen también la entidad pública el Servicio de Investigación y Desarrollo Agroalimentario del Principado de Asturias (Serida) y la Comisión Regional del Banco de Tierras. Y como órganos de asesoramiento y apoyo dispone de:





Consejo Forestal del Principado de Asturias

Consejo Agrario del Principado de Asturias

Consejo Agroalimentario del Principado de Asturias

Consejo Regional de Caza

Consejo de los Ecosistemas Acuáticos y de la Pesca en Aguas Continentales del Principado de Asturias



Consejería de Cultura, Política Llingüística y Turismo



Esta consejería, hasta ahora vinculada al departamento de Educación, recupera un espacio largamente solicitado y amplía su margen de acción al asumir, con una viceconsejería, las competencias en materia de turismo, con el objetivo de que converjan dos de los potenciales más reconocibles del Principado, a través de acciones globales y transversales.



Este departamento pretende asimismo dar un fuerte impulso a la política llingüística, asumida como valor esencial e identitario de Asturias. Presenta, también como novedad, la creación del Conseyu Asesor de Política Llingüística.



La consejería está integrada, junto con la Secretaría General Técnica, por los siguientes órganos centrales:





Viceconsejería de Turismo

Dirección General de Cultura y Patrimonio

Dirección General de Política Llingüística

Dirección General de Deporte



Como organismos autónomos cuenta también con el Centro Regional de Bellas Artes y la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias, y dependen de él el Archivo Histórico de Asturias, la Biblioteca de Asturias Ramón Pérez de Ayala y el Museo Arqueológico de Asturias. Como órganos de asesoramiento y apoyo cuenta con:





Consejo Asesor de Turismo

· Consejo de Patrimonio Cultural de Asturias

· Consejo Asesor de Deportes del Principado de Asturias

· Junta Asesora de Toponimia del Principado de Asturias

· Comisión de Valoración de Bienes del Patrimonio Cultural de Asturias

· Comisión Asesora del Museo Barjola

· Comisión de Inversiones con cargo al uno por ciento cultural en obras públicas

· Conseyu Asesor de Política Llingüística



La consejería ejercerá las facultades que le correspondan al Principado en el Consorcio para la Gestión del Museo Etnográfico de Grandas de Salime, que se encuentra en trámites de liquidación, y adscrito a ella está el Comité Asturiano de Disciplina Deportiva. También ejercerá las competencias y funciones que le corresponden al Principado en el Real Instituto de Estudios Asturianos y representará al Principado en los órganos de gobierno del Patronato Real de la Gruta y Sitio de Covadonga.



Asimismo, ejercerá las competencias que le competen en la sociedad pública de Gestión y Promoción Turística y Cultural del Principado de Asturias, SAU y en la sociedad inmobiliaria del Real Sitio de Covadonga, S.A. Y se adscriben a ella, como Fundaciones del Sector Público autonómico, la Fundación La Laboral Centro de Arte y Creación Industrial y la Fundación Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer-Principado de Asturias.



Consejería de Ciencia, Innovación y Universidad



La Consejería de Ciencia, Innovación y Universidad nace con una estructura que tiene como objetivo la coordinación de las políticas de investigación y la racionalización de recursos existentes. Contará, además de con una Secretaría General Técnica y varios órganos de asesoramiento y apoyo, con dos direcciones generales:





Dirección General de Universidad

Dirección General de Innovación, Investigación y Transformación Digital



Como principal novedad, la consejería reunirá en una misma dirección general las políticas relacionadas con la innovación, la investigación y la transformación digital, en una apuesta por coordinar y agilizar las convocatorias públicas enmarcadas en el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación (PCTI) de Asturias y por vincular la innovación al desarrollo de la sociedad de la información. Esta dirección general se encargará, además, del diseño de estrategias y propuestas encaminadas a la internacionalización del ecosistema investigador e innovador asturiano.



La Dirección General de Universidad mantendrá la misión de desarrollar la política autonómica y de investigación en materia universitaria, en estrecha colaboración con la institución académica asturiana.



La consejería dispondrá también de una Secretaría General Técnica que, además del servicio de asuntos generales, incorporará otro de contratación y régimen jurídico, fundamental para el desarrollo de la Ley de Ciencia que pondrá en marcha el Gobierno de Asturias.



Otra de las novedades de esta nueva estructura es la adscripción de la Fundación para el Fomento en Asturias de la Investigación Científica Aplicada y la Tecnología (Ficyt) a la consejería como una Fundación del Sector Público autonómico, que se encargará de las convocatorias relacionadas con la I+D+i. Y como órgano de asesoramiento y apoyo, se renovará el Consejo Asturiano de Ciencia, Tecnología e Innovación.