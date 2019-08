Oviedo promociona su grado en Gastronomía con una clase magistral de Nacho Manzano

La Escuela Universitaria de Turismo de Asturias promocionará su nuevo grado en Gastronomía con una clase magistral que impartirá el cocinero Nacho Manzano el próximo miércoles día 4 de septiembre. Tras mucho pelear, el centro de Olloniego impartirá este curso la carrera, aunque como título propio. El Principado rechazó a finales del pasado año la titulación en Ciencias de la Gastronomía y Artes Culinarias, pese a ser muy demandada y contar con el respaldo de la patronal turística Otea y de los chefs con estrella Michelin. Los alumnos interesados en cursar estos estudios podrán visitar también el día 4, a partir de las 12 horas, las cocinas y aulas de la escuela.

Durante la jornada, el chef Nacho Manzano ofrecerá una "master class" sobre los veinte años de Casa Marcial. También tendrá protagonismo el Club de Guisanderas de Asturias, que desde hace varias décadas se dedica a recopilar recetas y platos olvidados para salvaguardar la cocina tradicional, y Sara López, del restaurante Casa Telva, y Ramona Menéndez, de Casa Belarmino, quienes mostrarán a los asistentes "los secretos de la cocina con alma, base importante para poder desarrollar una carrera profesional".

Marián González Rúa, decana de la Escuela de Turismo, será la encargada de guiar a los futuros alumnos por las instalaciones. El plazo de matriculación se abre el viernes 13 de septiembre. Rúa confía en que en 2020 el grado de Gastronomía pueda ser oficial. No obstante, no hay grandes diferencias con respecto a un título propio, sólo que los estudiantes no pueden presentarse a una oposición.