El Grupo Parlamentario Popular pidió ayer al consejero de Salud, Pablo Fernández, que acabe con la discriminación salarial que sufren las profesionales sanitarias durante su embarazo y periodo de lactancia, y que lleve a cabo las medidas aprobadas la pasada legislatura en forma de proposición no de ley. Desde el PP quieren que se adopten medidas para no "penalizar" a las médicas por el embarazo y no entienden el "pasotismo" del Gobierno del Principado ante este asunto.