El Principado abre al marisqueo la ría del Eo al no detectar purines en la zona

El marisqueo vuelve a ser posible en la ría del Eo. La Dirección General de Pesca Marítima levantó ayer la veda que mantenía en vigor desde el pasado lunes por un vertido contaminante originado en una ganadería de Guiar (Vegadeo) al romper una tubería de la balsa que acumula el purín.

Según informó la Dirección General de Pesca Marítima, "las condiciones sanitarias de las que goza la zona no se han visto alteradas" por el residuo ganadero (entre 300.000 y 350.00 litros, según la Confederación Hidrográfica del Cantábrico) que cayó de forma descontrolada al arroyo Ouria primero y a la ría del Eo más tarde. "Los resultados ratifican que se han mantenido los niveles previos al vertido en la zona de producción de bivalvos de la ría", detalló la consejería de Desarrollo Rural, Agroganadería y Pesca. Es decir, los cultivos no se han visto afectados y las dos firmas ostrícolas que trabajan en la vertiente asturiana de la ría del Eo pueden comercializar con normalidad su producto desde ayer. Además, no han tenido que lamentar pérdidas económicas pese a las alertas que se produjeron a principios de semana, cuando se desconocían las consecuencias del impresionante vertido sobre las mesas ostrícolas.

El Ayuntamiento de Vegadeo sí mantiene las restricciones al baño en la zona de Abres. El concejal de Medio Ambiente veigüeño, Daniel Lasheras, aseguró que lo hace "por precaución". Las limitaciones no se levantarán hasta conocer los resultados de los cinco muestreos realizados por la Confederación Hidrográfica del Cantábrico. Los análisis se darán a conocer hoy o el lunes

Entretanto, en los tres kilómetros del arroyo Ouria más afectados por el vertido se estudia limpiar a mano o con maquinaria el estiércol acumulado en las márgenes, según confirmó Lasheras. De momento, a las barreras "anticontaminación" que se instalaron el lunes se sumará una más en una zona más alta para evitar que descienda más purín.

Alarma asturiana y gallega

El accidente generó alarma en Vegadeo, Castropol y el vecino concejo de Ribadeo, también bañado por las aguas de la ría del Eo. El lunes se cerraron al baño, en pleno agosto, las playas cercanas y las zonas del río del Eo de recreo de bañistas. También se vieron afectadas las empresas de turismo activo que realizan paseos en canoa por el cauce. En la zona, no se llegó a detectar olor. Sí fue posible ver espuma y estiércol en el arroyo Ouria, donde CHC detectó una pequeña mortandad de peces. Pese a la imagen, no hay captaciones de agua afectadas.

El Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil investiga el caso para determinar las responsabilidades mientras la CHC advierte de que la balsa de purines que rompió no es de su competencia. Fue el Ayuntamiento de Vegadeo el que autorizó su construcción, previo informe favorable del Principado, según informó la Confederación.

En la ría del Eo algunas empresas de turismo activo aseguran que los vertidos de purines "son habituales". La Coordinadora Ecoloxista asturiana también lamentó el incidente y criticó a la administración por "pasar de todo". "Hemos presentado centenares de denuncias por vertidos, hemos denunciado pérdidas por filtraciones, hemos denunciado cuadras que vertían sus residuos a los colectores de aguas y hemos recibido centenares de quejas de vecinos hartos de sufrir la contaminación en sus casas por los vertidos de purines en invierno y verano", destacó su portavoz, Fructuoso Pontigo