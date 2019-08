El Principado se propone relanzar las cercanías, pero asegura que hará falta tiempo

"Este país ha gastado mucho dinero en obra pública poniendo mucho el foco en la red de autopistas y en la construcción de una magnífica red de ferrocarril de alta velocidad, desconocida en Europa e incluso a nivel mundial, de la que Asturias se va a beneficiar", señaló ayer el "número dos" del Gobierno autonómico, Juan Cofiño, quien admitió que, por contra, las cercanías han sufrido "un cierto descuido o abandono de la inversión pública", consecuencia "de años de poca atención o desinversión en recursos humanos, en medios materiales o en reposición", indicó Cofiño, quien resaltó que de los últimos ocho años el PP gobernó en España siete y solo uno el PSOE.

"Va a ser una de mis prioridades, pero que nadie espere que la recuperación absoluta del nivel de servicio de Feve vaya a ser inmediata; nadie puede hacer ejercicios milagrosos. Tendrá que ser a partir de un plan de recuperación de inversiones, que son lentas y complicadas", añadió.

En cuanto a la gestión de las grandes infraestructuras ferroviarias, por lo demás, Asturias tiene como prioridad la apertura de la variante ferroviaria de Pajares. Cofiño señaló que la "estrategia" de Asturias en materia ferroviaria mantiene su ligazón con el Corredor Atlántico. Sobre la decisión de Cantabria de "desengancharse" del Noroeste y optar por la conexión con el Eje Mediterráneo, mediante el AVE Bilbao-Santander, que acaba de licitar el Ministerio de Fomento, indicó que la región vecina es "autónoma y competente para decidir cuáles son sus prioridades". Y dado que aún no dispone de solución de alta velocidad ha optado por "una agregada con el País Vasco" a la que el Principado no tiene "nada que decir". Cofiño matizó que no valora la decisión de Cantabria en términos negativos, pero añadió que Asturias tiene sus propias prioridades, "sobre todo acabar la variante de Pajares en los tiempos en los que está pactada", fin de las obras el año que viene y apertura a la circulación comercial en 2021.

"Asturias está incorporada a un corredor (el Atlántico) y eso sigue vigente, independientemente de la solución cántabra", señaló el Vicepresidente, quien subrayó que el Gobierno de Adrián Barbón sigue apostando, como el anterior de Javier Fernández, por permanecer en ese corredor, "que no es imaginario", pues "ya forma parte de las decisiones que ha hecho suyas la Unión Europea". En todo caso, la solución elegida por Asturias "no se va a ver empañada por que Cantabria haya decidido buscar una solución autónoma para su alta velocidad". Porque la elección del presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, es "perfectamente compatible con nuestra estrategia ferroviaria y de comunicación", añadió el "número dos" del Ejecutivo asturiano.

Cofiño, no obstante, tampoco quiso cerrar las puertas a un futuro tren de alta velocidad por la cornisa cantábrica. "Si llegado el momento el proyecto es factible, perfecto, pero ahora la prioridad absoluta es la variante de Pajares, por encima de cualquier otra cosa", añadió.