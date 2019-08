Cofiño: "La Variante es nuestra prioridad absoluta, el AVE Cantábrico puede esperar"

Asturias tiene una "prioridad absoluta", la apertura de la variante ferroviaria de Pajares, mientras que el AVE Cantábrico puede esperar, ya que no figura en los planes inmediatos del Gobierno del Principado. Así de contundente se manifestó ayer el vicepresidente autonómico y consejero de Infraestructuras, Juan Cofiño, quien señaló que la "estrategia" de Asturias en materia ferroviaria se completa con las demandas de la alianza autonómica del Noroeste, sellada hace un año: el enlace con el corredor Atlántico, junto a Galicia y Castilla y León, y la conexión de todos los puertos del Cantábrico a través de un "pasillo de mercancías".

Sobre la decisión de Cantabria de "desengancharse" del Noroeste y optar por la conexión con el Eje Mediterráneo, mediante el AVE Bilbao-Santander, que acaba de licitar el Ministerio de Fomento, Cofiño indicó que la región vecina es "autónoma y competente para decidir cuáles son sus prioridades". Y dado que aún no dispone de solución de alta velocidad ha optado por "una agregada con el País Vasco" a la que el Principado no tiene "nada que decir". Cofiño matizó que no valora la decisión de Cantabria en términos negativos, pero añadió que Asturias tiene sus propias prioridades, "sobre todo acabar la variante de Pajares en los tiempos en los que está pactada", fin de las obras el año que viene y apertura a la circulación comercial en 2021.

"Asturias está incorporada a un corredor (el Atlántico) y eso sigue vigente, independientemente de la solución cántabra", señaló el Vicepresidente, quien subrayó que el Gobierno de Adrián Barbón sigue apostando, como el anterior de Javier Fernández, por permanecer en ese corredor, "que no es imaginario", pues "ya forma parte de las decisiones que ha hecho suyas la Unión Europea". En todo caso, la solución elegida por Asturias "no se va a ver empañada por que Cantabria haya decidido buscar una solución autónoma para su alta velocidad". Porque la elección del presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, es "perfectamente compatible con nuestra estrategia ferroviaria y de comunicación", añadió el "número dos" del Ejecutivo asturiano.

Cofiño, no obstante, tampoco quiso cerrar las puertas a un futuro tren de alta velocidad por la cornisa cantábrica. "Si llegado el momento el proyecto es factible, perfecto; pero ahora la prioridad absoluta es la variante de Pajares, por encima de cualquier otra cosa", añadió.

La prioridad y la estrategia del Principado coincide plenamente con las que considera adecuadas la Plataforma Tecnológica de Túneles Pajares (PTTP), cuyo presidente, Vicente Luque, resumió su pensamiento en una frase: "El AVE Cantábrico no tiene sentido, que acaben la Variante rápido". En su opinión, no hay demanda de tráfico para un tren de alta velocidad de Santander a Galicia , y además Asturias tendrá "cubiertas sus necesidades con la apertura de los túneles de Pajares".

Luque indicó que la verdadera "clave" del AVE Bilbao-Santander es el transporte de mercancías, pero Revilla "vende" el AVE para viajeros "porque es lo que da votos". Y en cuanto al AVE del Cantábrico, "si llega, bien, pero no es ni mucho menos prioritario para Asturias". Y dos ideas más sobre el asunto: "estas promesas son cosa de un día" y "una línea AVE por un voto en una investidura parece un tanto exagerado".