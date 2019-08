La nueva estructura "expansiva" del Gobierno eleva su coste en un millón de euros al año

El nuevo Gobierno del Principado, que ya había nombrado a dos consejeros más que su antecesor inmediato, añadió tres direcciones generales para pasar de 41 a 44. Manteniendo el número de viceconsejerías (tres), el organigrama pasa una factura de un millón de euros "largo" más al año, 400.000 en lo que queda de este curso, por encima de cuatro millones de incremento en el conjunto de la legislatura. El vicepresidente del Ejecutivo autonómico, Juan Cofiño, interpretó al anunciarla que esta "organización ligeramente expansiva" y su "leve" ensanchamiento del gasto son "una inversión rentable" justificada por la visibilidad y el relieve que la configuración otorga a "las apuestas por la ciencia y la innovación, el turismo, la lucha contra la violencia de género o el reto demográfico".

Se refiere al ascenso de rango que la gestión de todas estas materias experimenta en la estructura que ayer aprobó el Consejo de Gobierno y que se financiará, según sus planes, sin generar "más gasto público". ¿Cómo? Según el Vicepresidente, con un esfuerzo de "ahorro" y reasignación de costes dentro de la partida de personal, que no subirá. No lo hará este año y "estaremos vigilantes" para que el encarecimiento tampoco se proyecte sobre las cuentas de los próximos cuatro años. "Buscaremos soluciones que encajen con la que hemos buscado ahora", reseñó ayer Cofiño, y que consiste en pagar la subida con "plazas vacantes que no se han cubierto o que se amortizan? Va con cargo a partidas que nos esforzaremos en no cubrir en los términos en los que estaban programadas". La factura anual estimada asciende, suaviza Cofiño, en "el siete por mil del capítulo de personal", que abarca en sus 1.728 millones todos los sueldos de todo el personal de la administración. Ahí dentro, la partida de altos cargos está fijada este año en 7,8 millones de euros. El gasto del Gobierno crece en el arranque de una legislatura que también permitió en la Junta un alza en las asignaciones a los grupos estimado en casi dos millones más al cabo del cuatrienio.

El Gobierno, que tuvo que apretarse el cinturón respecto a sus planes iniciales en la recta final del proceso de definición de la estructura, también oficializó ayer el nombramiento de su portavoz, que será la consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Melania Álvarez. El presidente ha optado finalmente por el "modelo clásico" de la portavocía, otorgándosela como hasta ahora a un miembro del gabinete y descartando la opción más innovadora que barajó durante un tiempo, una portavoz externa al Consejo de Gobierno.

El andamiaje de la estructura administrativa, el grueso de cuyos ocupantes serán anunciado el miércoles, tiene por debajo de las diez consejerías el mismo número de viceconsejerías, tres, aunque en áreas diferentes. Con respecto al último gabinete de Javier Fernández, sólo repite la de Medio Ambiente -ahora con el apellido del "cambio climático"- y en lugar de las de Administraciones Públicas y Cultura -ahora elevada a Consejería- adquieren categoría de viceconsejería Justicia y Turismo, que colgará de la nueva consejería de Cultura, desgajada de Educación.

En la conocida división de este departamento y en el ascenso y concentración en una nueva consejería de las competencias de Ciencia, Universidad e Innovación se condensa lo esencial de una estructura que conforme a lo ya anunciado reserva para la dependencia directa del Presidente, Adrián Barbón, las cuestiones sensibles de la dirección general de Igualdad y el Comisionado para el Reto Demográfico.

En conjunto, con sus dos consejerías más, el organigrama crece en tres direcciones generales más y para pasar de 41 a 44 se amortiza una y se crean cuatro nuevas. Se parte en dos la del Instituto de la Mujer y Juventud (hasta ahora unidas) y además del Comisionado se instituyen las de Asuntos Europeos, comprometida en la negociación con IU, y la de vicepresidencia, que apoyará a Cofiño en la coordinación del Gobierno. Se confirma, por lo demás, que Infraestructuras devuelve a Desarrollo Rural las competencias de biodiversidad y espacios protegidos, que la función pública pasa de Hacienda a Presidencia o que el juego hace el camino contrario. Aquí se crea y adscribe también el nuevo Instituto de la Memoria Democrática. En Desarrollo Rural se crea un nuevo servicio de modernización de explotaciones agrarias y en Educación, uno para tutelar la expansión de la red de escuelas infantiles y otro de "equidad educativa". Salud instituye una dirección general de Cuidados, Humanización y Atención Sociosanitaria, encargada de asumir los retos sanitarios del envejecimiento, y el tono asturianista de Cultura se percibirá en la creación de un Conseyu Asesor de Política Lingüistica.