Sorprenden a un "pitero" a la caza de restos cerca de las termas de Valduno

Los "piteros", los buscadores de metales con detectores de metales, están deshaciendo los yacimientos asturianos, según aseguran los arqueólogos. Y cada vez hay más aficionados a esta actividad, que por otro lado está terminantemente prohibida. Y es que causan estragos. El pasado martes cogieron a uno de estos "piteros" entre las localidades de Paladín y Puerma, en el entorno del llamado Castiello de los Vallaos, en Las Regueras, donde se cree que puede haber un importante yacimiento de la época romana. Este lugar se encuentra a poco más de un kilómetro de las termas de Valduno, que están parcialmente excavadas. El arqueólogo Rogelio Estrada, que excavó las termas, y conoce bien el entorno, asegura que "en el Castiello de los Vallaos puede haber bastante material".

Se trata de un castro en el que han aparecido restos de una torre romana de control de la ruta que conectaba el centro de la región con Galicia y el suroccidente asturiano, y por tanto la zona de El Bierzo, que eran algo así como la California del Imperio Romano, la zona donde se nutría de oro, según explica el arqueólogo.

Los agentes del Seprona de la Guardia Civil de Oviedo encontraron al "pitero" sobre las diez y media de la mañana del martes, armado con una pala y un detector de metales.

Los agentes comprobaron que carecía de autorización administrativa para el uso de este tipo de aparatos, y que se encontraba en una finca incluida en el catálogo urbanístico del concejo de Las Regueras con un grado de protección integral. Dicha finca se halla en los alrededores de otra finca, la del Castiello, incluida en el inventario de Patrimonio Cultural del Principado de Asturias.

Los agentes propusieron que se iniciase un procedimiento sancionador conforme a la Ley de Patrimonio Cultural, que considera como infracción grave la realización de actividades arqueológicas, incluyendo el empleo de detectores de metales, en zonas donde se presuma la existencia de restos arqueológicos.

Como es el caso. El Castiello los Vallaos fue reconocido por el historiador José Manuel González, natural de la parroquia de Valduno, en los años cuarenta, casi en la misma época que encontró la estela de Sestio Munigálico frente a la iglesia de Valduno, utilizada como balancín por los niños del pueblo. El área del Castiello no ha sido excavada de forma sistemática. "Hay unas grandes fosas y salió teja romana", explica Rogelio Estrada.

Estrada considera que la zona de Valduno tiene "una gran potencialidad", especialmente el perímetro situado entre la carretera que pasa el puente y el cementerio nuevo, que "probablemente sea una enorme necrópolis de la época romana y medieval". En cuanto a la estación balnearia, "se ha excavado una ínfima parte del conjunto, una parte del tepidarium y el caldarium de las termas, falta el frigidarium, el vestuario, la leñera..., quizá forme parte de un conjunto sensiblemente mayor".

Rogelio Estrada no puede estar más en desacuerdo con la actividad de los "piteros". "Es una afición ruinosa. Es muchísimo mayor el daño que causan que lo que de riqueza puede extraer", cree. "Además, revientan la estratigrafía de los yacimientos", añade. "Cosas de oro, en treinta años de excavaciones, saqué contadas. En Asturias no había Agamenones, y dudo mucho que se pueda encontrar otro tesoro de Atreo", opina el arqueólogo. La zona no solo es rica en restos romanos. Al haberse estacando allí el frente de la guerra civil mucho tiempo, es posible encontrar muchos objetos de la época.