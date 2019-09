Hacienda espera recibir los fondos pendientes "antes de tener que hacer recortes"

"Aunque no han llegado todavía", las tensiones de tesorería "pueden aparecer si no llegan en breve" los doscientos millones de euros de la financiación autonómica que el Gobierno estatal retiene al Principado. La consejera de Hacienda, Ana Cárcaba, situó ayer en ese punto el quebranto que está generando en las arcas autonómicas la demora en la entrega de los recursos del Estado que Asturias tiene pendientes y que el Ministerio aduce que no puede liberar mientras esté en funciones. "La preocupación existe", añade Cárcaba en línea con lo declarado el pasado jueves tras su reunión en Madrid con la secretaria de Estado de Hacienda. "Hemos trasladado al Gobierno esa inquietud y la necesidad de que los fondos lleguen a nuestra comunidad autónoma", resalta. "Nos han prometido que buscarán vías alternativas y confiamos en que eso se produzca pronto, antes de que sea necesario ningún tipo de recorte".

En su visita al Certamen del Queso Casín, ayer en Campo de Caso, la nueva titular de Hacienda no quiso profundizar en la más reciente propuesta del PP sobre el mecanismo para liquidar los fondos pendientes de las autonomías aun con el Ejecutivo en funciones. Los populares sugirieron la posibilidad de que el Gobierno haga frente al pago habilitando una línea de crédito sin intereses a favor de las regiones y en el Principado "no hemos conocido la fórmula en detalle", precisa Cárcaba, que sí precisó sin embargo que los fondos pendientes tienen la consideración de "ingresos no financieros y demandamos que se reciban de esa forma. El resto podría tener consecuencias que desconocemos y ahora mismo no podemos valorar", concluyó. Se infiere pues que la solución que busca el Ministerio, y que la ministra aún no ha explicitado, habría de cumplir la condición de mantener la vía de llegada del ingreso desde el punto de vista contable y en todo caso no engrosar la deuda o el déficit.

Sea como fuere, el Principado está igual que el resto de las autonomías a la expectativa de la solución que propone el Gobierno para sortear la prohibición de hacer efectivos los pagos estando en funciones. El propio Ejecutivo ha aireado desde hace un mes el criterio de la Abogacía del Estado según el cual un Gobierno interino no puede tomar decisiones de calado que puedan comprometer a su sucesor. Las autonomías esperan en total más de 7.000 millones de euros comprometidos por el Gobierno en concepto de la actualización de las entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica correspondiente a 2019 y de la liquidación de un mes de IVA de 2017. Al Principado le corresponden 200 millones que la autonomía tiene consignados como ingresos en el presupuesto vigente.