La Fiscalía investiga al SEPA: los bomberos no tienen ni casco para incendios forestales

La Fiscalía Superior del Principado acaba de abrir diligencias al Servicio de Emergencias autonómico (SEPA) por el supuesto incumplimiento de las más elementales normas en materia de prevención de riesgos laborales: los bomberos no tienen ni casco para intervenir en incendios forestales. Esta es solo una de las carencias incluidas en un denuncia de 84 páginas y 241 anexos, elaborada por el sindicato CSIF y que ha sido admitida por la Fiscalía para determinar si el Principado incurre en un presunto delito contra los derechos de los trabajadores.

La relación de carencias en materia de prevención de riesgos resulta extensa y recoge situaciones tan diversas y llamativas como las siguientes: la gran mayoría de los camiones de intervención no tienen cinturón de seguridad; los bomberos no disponen siquiera de un casco especial para actuar en caso de incendio forestal y, además, cuentan casi tan solo con una equipación, la necesaria para los incendios urbanos; los bomberos tampoco disponen del equipo específico para los rescates acuáticos en el mar; los equipos de oxígeno terapia están caducados al igual que todos los botiquines y, para colmo, los extintores de los camiones de bomberos también están caducos ya que pasaron su última revisión en mayo y agosto del pasado año.

"No se hace absolutamente nada", coinciden Sara Fernández-Acevedo de Silva, delegada sindical de CSIF y Marco Rivero, delegado de Prevención del mismo sindicato, quienes hacen hincapié en que la inexistencia de material específico supone además del correspondiente incumplimiento una gran traba para las operarios cuando se enfrentan a una intervención. "Ir a un accidente de tráfico, en pleno verano, con un traje de intervención para un incendio urbano supone grandes problemas de movilidad y al cabo de un rato no puedes ni con el alma", detalla Marco Rivero.

La inexistencia de cascos especiales para incendios forestales es otra de las anomalías sin resolver desde hace años. "El casco de intervención para incendios forestales es mucho menos pesado que el urbano", argumentan Fernández-Acevedo y Rivero. Pese a que en los últimos año ha variado el tipo de incendios forestales que se registran en Asturias, donde cada vez se declara mayor número de grandes incendios, el SEPA no ha invertido en equipos específicos para dichas intervenciones. El rosario de incumplimientos también afecta a las instalaciones, centros de trabajo y al propio edificio del 112, con sede en La Morgal (Llanera). La ropa usada para las intervenciones no cuenta, como estipula la normativa de prevención, con un almacén específico fuera del edificio donde están los bomberos. "Se trata de material que está en contacto con contaminantes tóxicos y cancerígenos que no deberían estar cerca del personal", añade Sara Fernández-Acevedo. Otra denuncia afecta a la falta total de cinturones de seguridad en los 24 vehículos de Bomberos. "No puede ser que un camión de los que interviene en un incendio forestal, que circula por pistas en mal estado, no disponga de cinturón de seguridad. Cualquier día puede pasar una desgracia. No sé como los responsables del SEPA pueden dormir tranquilos", denuncia Rivero.

La mayoría de los incumplimientos ya fueron comunicados a la Inspección de Trabajo, que ha enviado abundantes requerimientos al Servicio de Emergencias, desde abril de 2016, "pero el SEPA no los cumple", aseguran desde el sindicato denunciante.