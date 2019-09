Calendario escolar en Asturias 2019/2020: Estos son todos los descansos que habrá este año

El verano encara sus últimos días y toca volver a la rutina y, para los pequeños de la casa, la hora de regresar al colegio. Muchos padres y niños asturianos aprovechan este fin de semana para preparar todo el material escolar, apuntar las clases extraescolares a las que irán sus hijos y organizar el calendario del nuevo curso que en tan solo unos días comienza en la región.

El calendario de este año llega con novedades a tener en cuenta. Para compensar los períodos lectivos se han establecido dos "minivacaciones" que hay que tener en cuenta.

El curso en Primaria comenzará en Asturias el 10 de septiembre y el 13, en Secundaria y otras enseñanzas. Los periodos más amplios de vacaciones se han fijado del 23 de diciembre al 7 de enero (ambos incluidos) y del 6 al 12 de abril (ambos incluidos). Como días no lectivos se introducen el 30 y 31 de octubre, "de tal manera que unidos al 1 noviembre (festivo nacional), se equilibra el periodo lectivo del primer trimestre y se establece un tiempo de descanso tras las primeras semanas del curso", explican desde el Principado.

El curso se "parará" por primera vez en Asturias desde el 30 de octubre hasta el tres de noviembre (ambos incluidos). Esa es la primera compensación que se establece en los calendarios gracias a la negociación que capitaneó la Consejería de Educación del Principado entre maestros, sindicatos y padres. Después llegará el puente de diciembre (el 6 es viernes festivo y el 9 lunes se vivirá la fiesta que se traslada desde el domingo).

Vacaciones de Navidad: el primer gran período vacacional del año llegará el 21 de diciembre. El día antes acabarán unas clases que los estudiantes no volverán a pisar hasta el miércoles 8 de enero.

Carnaval. Las fiestas del Antroxu se celebrarán este año entre el 21 de febrero y el 25 (ambos inclusive).

Semana Santa. El Jueves Santo se celebrará este año el 9 de abril por lo que el período no lectivo irá desde el sábado 4 de ese mes hasta el domingo 12. Las clases se retomarán para empezar el último trimestre del curso el lunes 13 de abril. A partir de entonces y no quedarán más puentes que disfrutar más allá del viernes 1 de mayo que no es lectivo. El curso acabará apenas unas semanas después, en el mes de junio.

Si quieres conocer todos los detalles del calendario escolar del año que viene en este enlace tienes el documento que puedes imprimir para tener siempre a mano las fechas claves del próximo año. Esperamos que el documento te sea de utilidad.