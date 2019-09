Inédito elogio a un presidente: "Será un bien para Asturias y para la Iglesia"

El arzobispo, Jesús Sanz Montes, no escatimó ayer en elogios hacia el presidente del Principado, Adrián Barbón. "Estoy seguro de que será un bien para su Gobierno, para la Iglesia diocesana y para esta patria querida que es Asturias", afirmó en el estreno del jefe del Ejecutivo en la misa de Covadonga. El prelado hasta hizo suya una frase del socialista lavianés en la que pide resolver los problemas con "una mirada amplia de colaboración mutua y no sólo con intereses partidistas". "Las palabras de nuestro Presidente no solo son justas, sino que, siendo sinceras, marcan el verdadero camino viable", subrayó.

Montes agradeció públicamente la asistencia de Barbón, le brindó una colaboración "con responsabilidad" y le emplazó a una comida. "Queda pendiente, ya que ahora tiene que irse a Arenas de Cabrales -a los actos festivos por el Día de Asturias-. No deje de comer, que luego vienen los desmayos. En Arenas hay muy buen queso", bromeó Montes en la santa cueva. "No, no", contestó Barbón entre risas.