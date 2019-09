La Trashumancia de Tineo, con las mujeres que dieron a luz en casa: "No teníamos nada"

Quiso ayer la Fiesta de la Trashumancia de Tineo rendir homenaje a dos mujeres que dieron a luz en su casa. De este modo, se convirtió el festejo que recuerda cada año las tradiciones vaqueiras (y en especial a las familias que viajaban de braña en braña con su ganado) en un recordatorio de tiempos pretéritos y de las dificultades que existían antaño, cuando en algunas casas no había "ni agua y sí mucho trabajo".

Pese a ello, la vida no se detenía. Lo contó ayer la homenajeada Maruja Parrondo, de Cezures, quien en un ejercicio de sinceridad y muy brevemente, dijo ante el público que, si hay familia, hay que saber afrontar los problemas. Ella se casó con 20 años y una década más tarde tenía cinco hijos, todos varones. "Hoy se separan por cualquier cosa; yo no lo entiendo; antes iba yo con un 'neno' en los brazos, otro en la barriga y un tercero en la cabeza. No teníamos nada", explicó desde el escenario de la fiesta. Su espontáneo testimonio arrancó un sentido aplauso. Herminia Calzón, de El Viso, también contó su experiencia. "Parí en el prao y ya no tengo nada más que decir", explicó la mujer.

Al homenaje a las mujeres que dieron a luz en casa se sumó el nombramiento de Danessa García, de Las Tabiernas como Reina de la Trashumancia. "Tineo es mi yoga", dijo y agradeció el trabajo de Juan García, "Xuanín de Las Tabiernas," el organizador del festejo. Se despidió con un "viva la trashumancia y viva la igualdad". Durante la jornada también se entregó la "Payesa de Plata" a "Hermanos Cosío".