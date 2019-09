Tres voluntarios hallan en Carreño a la perra "Xana", perdida seis días en un acantilado

Final feliz seis días después y tras un dispositivo de fuerzas de seguridad movilizado que no dejó a nadie indiferente. "Xana", la perra que se extravió el pasado miércoles y fue localizada por sus ladridos la tarde del domingo en los acantilados de la costa de Candás (Carreño), descansa ya tranquila tras un largo rescate ayer en el que se movilizaron varios voluntarios y en el que se volcaron candasinos y otras personas procedentes de toda Asturias.

A las cinco de la tarde de ayer las esperanzas se hicieron más fuertes que nunca al borde del acantilado de San Antonio. Uno de los rescatadores de "Xana" dijo: "Acaban de caer piedras de esa zona" y, al momento, pudieron fotografiar a la perra encaramada en una zona de difícil acceso. Sin pensárselo dos veces, el candasín David Fernández Menéndez, quien perteneció a un grupo de escaladores; el también candasín Jesús Dintén, que trabaja como cartero y es aficionado a la escalada y los deportes de montaña, y el bombero gijonés Alejandro Vallejo Tamés, que estaba fuera de servicio, se propusieron a sacar a la perra como fuera.

Dos horas después, con señas y gritando hacia la zona en que estaban congregados curiosos y miembros de la protectora Don Gato 10, dijeron que ya la tenían y se proponían a bajar hasta la orilla para sacar al animal en zodiac por la mar.

El rescate duró once horas. Eran las nueve y media de la mañana de ayer cuando varios voluntarios se organizaron para acceder al acantilado de San Antonio en busca de la perra extraviada el día 4 de septiembre. El día anterior, por la tarde, el helicóptero de Bomberos de Asturias había acudido al lugar en busca del animal ante la llamada de un vecino que dijo haber escuchado ladridos por la zona del acantilado, pero sus intentos no dieron sus frutos y cancelaron el dispositivo.

Los voluntarios abrieron una vía para acceder a la parte más baja del acantilado. Otros acudieron por mar, desde el puerto de Candás, a bordo de una canoa y una zodiac con el mismo propósito. Arriba, aguardaban noticias del dispositivo Conchita Cuervo García, miembro de la protectora Don Gato 10 que había acogido al animal extraviado el pasado 31 de agosto; así como la presidenta de esta entidad, Belén García Rodríguez y otros amigos de ambas y curiosos.

La perra llegó a Candás el pasado 31 de agosto. Conchita Cuervo García la acogió porque el can residía en una casa junto a otros perros; sus propietarios consideraron que no eran las condiciones óptimas. Por ello, la dejaron en acogida con vistas a que Conchita Cuervo lograra que el animal socializase y así darla posteriormente en adopción. Desafortunadamente, "Xana" se escapó de la vivienda en la que estaba acogida la mañana del 4 de septiembre. Días después, la Policía Local informó a Conchita Cuervo de que habían visto a la perra por la zona del faro de San Antonio pero no habían logrado cogerla. "Se les escapó porque es muy tímida", dicen.

El animal, mestiza de foxterrier de ocho meses, fue vista también en una obra próxima al instituto de Candás. "Nos dijeron que la habían visto durmiendo en la pala de la grúa", comenta Conchita Cuervo. Otra persona también la observó cuando estaba en el prao de Gervasia.

Conchita Cuervo y Belén García comentaron al borde del acantilado que la perra es muy asustadiza. "Es muy tímida y le cuesta socializarse. Para cogerla hay que ponerle una trampa, sino va a ser imposible", razonaron.

Finalmente, alrededor de las ocho de la tarde, la zodiac con los rescatadores, Manuel Muñiz (gerente del Patronato Deportivo que también participó en el rescate) y "Xana" llegó al puerto de Candás. Allí la esperaba Alexis Pérez, técnico veterinario de la Asociación Anadel que desinteresadamente se hizo cargo de supervisar el estado de salud del animal. "Está mucho mejor de lo que esperaba. Aparentemente no tiene lesiones. No sangró, está algo deshidratada, pero no parece, de momento, que tenga nada grave".

La presidenta de Don Gato 10 fue crítica con los servicios de emergencias. "Llamamos hoy varias veces al 112 desde que supimos dónde estaba Xana. Nos dieron largas. Nos pasaban a la Policía Local y los policías nos decían que no podían bajar porque no tenían conocimientos en escalada. También hablamos con Cruz Roja de Gijón para que viniesen con una embarcación a ayudar y pasó más de lo mismo", comentó. Finalmente, fueron los voluntarios quienes realizaron el rescate sin mayores contratiempos y 'Xana' está, después de seis días, a salvo.