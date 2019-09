La falta de transporte indigna a los colegios de Educación Especial

"Indignados y abandonados". Así se sienten los padres y los docentes del Colegio de Educación Especial Ángel de la Guarda de Castiello (Gijón), que ayer se quedaron sin acompañantes en el servicio de transporte escolar ocasionando un auténtico caos entre las familias. No en vano, "se trata de un alumnado que necesita un transporte adaptado, y contamos además con el handicap de que nuestro colegio se encuentra en la zona rural de Gijón", lamentaban los afectados. Y achacan por todo ello a la Consejería de Educación "una flagrante dejadez en la gestión de la contratación de ese servicio".

El centro, según denuncian, no recibió hasta bien entrada la mañana "ninguna comunicación por parte de la Consejería ni por teléfono ni vía email ni por ninguna otra vía". Por consiguiente, las familias no pudieron ser avisadas ayer a tiempo, puesto que "para agravar aún más la situación, el comunicado emitido el lunes (día festivo) por parte de la Consejería no menciona que esta problemática afecte a los Centros de Educación Especial", recalcaron. "Nos sentimos completamente olvidados", dijeron.

Efectivamente, Educación avisó de la incidencia el lunes a través del portal Educastur. Según SUATEA, la falta de transporte escolar afectó a 2.000 alumnos de veinte municipio de Gijón y el oriente de la región. El servicio de acompañantes se restablecerá hoy.