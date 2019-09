"La gente denuncia más por el reproche social de este tipo de casos", cree la letrada de Cavasym

No es que haya más casos, sino que hay más denuncias. Se ha roto el cerco de silencio en torno a la realidad de los delitos sexuales. Al menos es lo que opina una experta en este asunto, la letrada Ana María González, del Centro de Atención a Víctimas de Agresiones Sexuales (Cavasym). "No creo que haya más casos, solo que las víctimas se sienten más amparadas por la sociedad y denuncian mucho más. Antes, o no se denunciaba, o si se hacía, no había posibilidad de identificar a los autores de las agresiones. Este tipo de casos tienen ahora mayor reproche social y se están dando muchas más facilidades a las víctimas, tanto por parte de las fuerzas de seguridad como los tribunales. Hay una mayor seguridad de que las denuncias van a prosperar en los Juzgados, hay más condenas", indicó la letrada.

Tantas como cuatro al mes, como ya indicó el pasado julio la Fiscal Superior de Asturias, Esther Fernández, quien no dudó en calificar este ritmo de "alarmante". Fernández también llamó la atención sobre las agresiones sexuales contra menores en el entorno familiar y de conocidos, pero también sobre las que son "esporádicas, en las que la víctimas es escogida al azar y se produce en portales, en cualquier sitio y también en fiestas". En su opinión, no es que haya más denuncias, es que hay más casos