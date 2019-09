"En 20 años nunca vimos algo igual", el relato de unos asturianos de vacaciones en Murcia

Hasta el momento eran unas vacaciones normales, como las de los últimos 20 años, pero en esta ocasión las lluvias y las posteriores riadas sorprendieron a unos asturianos en la localidad de Los Narejos, en el municipio murciano de Los Alcázares. Desde hace algo más de dos décadas allí veranean muchos de los asturianos que poseen pisos del Montepío de la Minería y que aprovechan el "seguro de sol" de la manga del mar menos para descansar. De hecho, el Montepío ha quedado anegado.

"Nunca habíamos visto algo así en 20 años", cuenta Florentino Cocaña, quien veranea junta a su familia en esta zona de Murcia. "Si es verdad que otros años nos encontramos con algo de lluvia, tormentas y relámpagos, pero nada comparado a lo de estos días", explica.

"La gente se asustó en cuanto comenzó a subir el nivel del agua. Muchos tuvieron que subir sus coches a las aceras para que no les entrase el agua dentro, pero no sirvió de nada". En las imágenes se puede ver como las riadas han hecho crecer mucho el nivel del cauce de los ríos, desbordándolos en muchos casos. Cuentan que las horas de mayor intensidad del temporal fueron entre la 1 y las 7 de la madrugada. "Apenas pudimos dormir por el ruido de los relámpagos, la lluvia y el miedo de que el agua entrase en los coches". "Fueron horas de angustia durante la noche, por la mañana ya salió el sol, pero han quedado todas las calles llenas de barro". Los asturianos que visitan cada año Murcia no recuerdan este siglo un temporal de esta magnitud en verano, y en invierno solo se aproxima alguna tormenta ocurrida en el mes de diciembre de 2016.

Este mismo viernes un hombre falleció en Almería al quedar atrapado el vehículo en el que viajaba en un túnel anegado por la tromba de agua caída al paso de la gota fría. Se trata de un ciudadano senegalés con residencia en la ciudad y al que los agentes de la Policía le han hecho señales y dado "instrucciones" para que aminorase la marcha y se detuviera, "pero el conductor las ha desatendido".

La gota fría que azota el Levante español mantiene 84 carreteras cortadas, la circulación ferroviaria interrumpida en Murcia y afectada en Valencia y el tráfico aéreo cerrado en Almería y Murcia.

La situación ha hecho que las provincias afectadas hayan pedido la intervención de la UME debido a los momentos que viven.