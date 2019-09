Eximen a la exregidora de Ponga de pagar 21.363 euros al Ayuntamiento

La exalcaldesa de Ponga, Mercedes Traviesa (Foro), no tendrá que indemnizar al Ayuntamiento con 21.363,47 euros por el abono de las nóminas de María Azalia Arias, que ejerció como asesora durante su mandato, tal y como reclamaba el Consistorio.

La que fuera regidora fue condenada en junio a 9 de años de inhabilitación para empleo o cargo público por un delito de prevaricación administrativa por tres contrataciones, una la de María Azalia Arias. Pero en tal sentencia -que aún no es firme por estar recurrida ante la Audiencia Provincial- el juez no aludió a la indemnización que le reclamaba la acusación particular, que ejerció el Ayuntamiento de Ponga, ahora gobernado por el PSOE, con Marta Alonso en la Alcaldía. El Consistorio pidió una aclaración y el magistrado del Juzgado de Primera Instrucción número 1 de Cangas de Onís acaba de emitir un auto en la que la exime de tal pago. Aclara que "sin que en el presente caso sea procedente fijar cantidad alguna en tal concepto, como interesa la acusación particular". Argumenta que "no ha sido practicada prueba alguna tendente a acreditar la cantidad que debía percibir la trabajadora María Azalia Arias Fernández en el desempeño de su función en caso de haber sido contratada para el mismo con respeto al principio de publicidad". Traviesa sustituyó en la Alcaldía a su compañero en Foro, Cándido Vega, después de que en 2013 también fuera inhabilitado para cargo público.