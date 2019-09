Los condenados de "Marea" recurrirán al Constitucional, pero no evitarán la prisión

El Tribunal Supremo ha hablado por fin, dos años después de la sentencia del "caso Marea" dictada por la sección tercera de la Audiencia Provincial, y no se ha salido mucho del guion. Los cinco principales condenados no podrán evitar el ingreso en prisión, que se producirá en un plazo de dos meses como máximo -según estimaciones de los letrados-, pero la mayor parte de ellos, salvo la funcionaria Marta Renedo, han visto reducidas las penas impuestas por la Audiencia, unos más que otros. En primer lugar, porque el tribunal aprecia la atenuante ordinaria de dilaciones indebidas, de la que culpa no a los instructores, como siempre se ha dicho, sino a la fase intermedia y al juicio oral. Estas dilaciones indebidas son lo que le permiten ver rebajada su pena al exconsejero de Educación socialista José Luis Iglesias Riopedre, que pasa de una condena de seis años a otro de cinco años y dos meses, al igual que el empresario Víctor Manuel Muñiz, de Igrafo, quien tiene recurrida una condena de cinco años por delito fiscal. A Riopedre se le absuelve del delito de fraude y exacciones ilegales.

En cuanto a la exdirectora general María Jesús Otero, mano derecha de Riopedre, ve reducida su condena de nueve años y medio a cinco años y cinco meses. Por las dilaciones indebidas, pero también porque se subsumen en el delito continuado de prevaricación los delitos de falsedad en documento oficial y mercantil, y malversación de caudales públicos, lo que la beneficia en una rebaja de cuatro años. El más beneficiado sin duda es el empresario Alfonso Carlos Sánchez (Apsa), a quien el tribunal libra de los delitos de malversación y falsedad, aunque no del de cohecho, lo que reduce su pena de seis años y medio a dos años y ocho meses. Sánchez tiene pendiente una condena de ocho años de prisión por delito fiscal.

La que no ha obtenido ninguna rebaja es la funcionaria Marta Renedo, con la que se iniciaron las investigaciones allá por febrero de 2010, hace casi diez años. Renedo se queda con los nueve años de cárcel que le impuso la Audiencia. En cuanto al resto de los acusados, el empresario Antonio Azorín (Nora) mantiene ocho meses de cárcel; Maximino Fernández, de Asac, ve reducida su condenado de un año y nueve meses a un año, y Francisco Javier Juárez, quien fuera responsable de compras del Ayuntamiento de Mieres, se queda con una multa de cuatro meses, a razón de 12 euros diarios. Mención aparte merece Ernesto Iglesias, hijo del exconsejero Riopedre, que fue condenado al pago de 99.000 euros como responsable a título lucrativo. El Supremo descarta ahora esa responsabilidad.

Los letrados de los principales condenados estudiarán ahora la posibilidad de un recurso ante el Constitucional, el horizonte que muchos se marcaban desde el principio. Esto no evitará, sin embargo, que ingresen en prisión. La fecha en la que esto se producirá es impredecible. No se descarta que se soliciten del Supremo aclaraciones a la sentencia y el proceso de ejecución de la misma por parte de la Audiencia podría dilatarse. Alguno de los acusados podría incluso solicitar el indulto. Una vez notificada la sentencia, se dará trámite a las partes para que se pronuncien sobre el ingreso en prisión. La Fiscalía y las acusaciones particulares ya han mostrado su intención de solicitarla. Ayer, ni la Fiscal Superior, Esther Fernández, ni la fiscal del caso se pronunciaron, al no haber estudiado aún el fallo.