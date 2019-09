Dapena: "Hemos pasado de 20 años a dos; no hay que prejuzgar"

Javier Díaz Dapena, abogado defensor del empresario Alfonso Carlos Sánchez, se mostró relativamente contento por la sensible reducción de la condena. "Nos acusaban de tres delitos y solo ha quedado en uno. Es una muestra de que la verdad jurídica no se corresponde con la verdad de la opinión pública. Al principio se hablaba de penas de hasta cincuenta años, luego nos pedían más de veinte y se ha quedado en dos. No hay que prejuzgar", indicó. El letrado añadió que analizará la sentencia por si hay vicios de nulidad y estudiará un recurso ante el Tribunal Constitucional. Para el letrado, su defendido no necesariamente tendría que entrar en prisión. "Hay alternativas a la ejecución de la sentencia. No creo que haya urgencia en que mi defendido ingrese en prisión. Llevan diez años fuera y no se han sustraído a la acción de la Justicia", finalizó.