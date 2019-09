La exregidora forista de Ponga denuncia "acoso" por parte de la actual alcaldesa

"Una vez más se demuestra la persecución y acoso que estoy sufriendo por parte de esta señora". Es la respuesta de la exalcaldesa de Ponga, Mercedes Traviesa (Foro), a la actual regidora, Marta Alonso (PSOE), después de que la magistrada del penal número 2 de Oviedo aclarara en un auto que no ha de indemnizar al Ayuntamiento con 21.363,47 euros por el abono de las nóminas de María Azalia Arias, que ejerció como asesora durante su mandato, tal y como reclamaba el Consistorio.

Traviesa acusa a Alonso de querer hacerle daño. Le lanza un dardo a la alcaldesa: "Es una pena que los ponguetos estemos gobernados por alguien que no saber ya no sabe ni leer". Hace alusión a interpretación del mecionado auto y remata señalando que "donde la naturaleza no pone, la alcaldía no da". Traviesa fue condenada en junio a 9 de años de inhabilitación para empleo o cargo público por un delito de prevaricación administrativa por tres contrataciones, una la de María Azalia Arias.

No son buenos tiempos para el Ayuntamiento de Ponga porque en agosto no tuvo ni para pagar facturas. La secretaria certificó el día 26 que el saldo de la cuenta era de 27.508 euros y tres días después tenía que hacer frente a 22.500 euros de nóminas más otros 10.000 euros de seguros sociales. Por falta de liquidez no puede hacer frente al pago fraccionado a los proveedores que reclamaron judicialmente.