IU de Asturias ve un "grave error de la izquierda" ir a las urnas

Alejandro Suárez, coordinador en funciones de IU de Asturias, hizo ayer un "llamamiento a la reflexión" y advirtió de que "ir a unas elecciones sería un grave error por parte de la izquierda, porque no tiene justificación política y los votantes de izquierdas volverán a la indignación y decidirán que no se les representa".

Suárez se refirió a Unidas Podemos para indicar que la formación morada "tiene razón" en sus planteamientos y que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, "se equivoca". Pero aún así planteó que el resto de fuerzas "no nos podemos equivocar con él, porque lo importante es dar soluciones a los problemas de los ciudadanos".

El coordinador en funciones de IU en Asturias señaló que "en política hay que tomar decisiones en función de si son buenas para aquellos a quienes representan. Y a veces, aún teniendo razón, hay que dar un paso atrás y actuar pensando en los que te han votado". Lo importante es centrarse en sacar adelante una reforma favorable de las pensiones, modificar la reforma laboral y abordar una reforma fiscal de izquierdas. "El combustible de la política es el pacto y eso conlleva un desgaste, pero si no se hace quedamos en una posición numantina que no es favorable. No se trata de confrontar, sino de situar la negociación en elementos programáticos importantes".

Alejandro Suárez indicó que "para Asturias es un drama que no haya acuerdo de izquierdas" para conformar un gobierno central, "y más en la situación actual y al borde de una crisis, según anuncian los expertos. El escenario general llama a la reflexión y el entendimiento, no a la confrontación", insistió.

Una sola opción

El presidente del Principado, Adrián Barbón, preocupado por la situación política nacional, lanzó ayer un "llamamiento de urgencia para que rectifiquen los partidos que están bloqueando la investidura de Pedro Sánchez". Lamentó que cada día que pasa sin gobierno "es un día perdido para Asturias", porque impide que se pongan en marcha medidas necesarias. También aprovechó para lanzar una advertencia: "Como se fuercen nuevas elecciones, desde luego que los ciudadanos van a tomar nota, que lo tengan claro". Aseguró que no les va salir gratis a los partidos que generen esta inestabilidad.

El Presidente hizo hincapié en que solo hay una opción de investidura del presidente del Gobierno español, que es la de su partido. "Solo hay una posibilidad y es la de un gobierno de Pedro Sánchez, por eso no entiendo este bloqueo", afirmó. Apuntó directamente a Podemos, fuerza a la que acusó de obstaculizar un gobierno de coalición en junio, que hizo romper los puentes de confianza, y a Ciudadanos, por no apoyar a Sánchez en vez de ser quien garantizase la alternancia política.